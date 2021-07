Opinião: Apenas dois pilotos candidatos ao título a lutar pela posição | AutoSport

Possivelmente, todos se lembram das palavras de Ayrton Senna, quando respondeu a Jackie Stewart que quando se é piloto de corridas, compete-se contra outras pessoas e quando não se tenta aproveitar o espaço, deixa-se de ser piloto de corridas.

É muito fácil julgar do lado de “cá”, como estamos a fazer agora, mais difícil é quando se está dentro de um monolugar de F1, a competir contra os melhores e a lutar pelo título mundial da disciplina rainha do desporto automóvel. Não julguemos no sofá, aquilo que só na baquet se pode julgar.

Penalizar Lewis Hamilton por não evitar o contacto com Max Verstappen, na primeira volta da corrida numa tentativa de ultrapassagem, mostra que os regulamentos são levados ao exagero, porque penalizam o mesmo por evitar a ultrapassagem, como ficou visto na Áustria, onde a maioria se queixou que as penalizações a Lando Norris e Sergio Perez foram demasiadamente duras. Ou se permitem ultrapassagens ou se permitem apenas aquelas feitas nas retas, com menos taxa de risco.

Lembro que a penalização é dada apenas pelo toque entre ambos e por Hamilton ser considerado “predominantemente” culpado do toque. Nada tem a ver com o facto do piloto da Red Bull ser um passageiro que bateu contra os pneus protetores do circuito com uma paragem súbita de uma aceleração de mais de 50G’s, nem como se pode ler por aí, pelo “desrespeito pela vida” de Verstappen.

Se as posições se invertessem, continuaria a apoiar esta decisão. Penalizar qualquer tentativa de ultrapassagem que não seja 100% limpa, sem toques ou qualquer “chega para lá”, parece-me mal na F1. O risco, infelizmente, está implícito. Também não concordo que a F1 se transforme numa competição de Turismos, mas penalizar na primeira volta, quando as diferenças são mínimas, parece-me que o regulamente é levado ao exagero.

O ambiente vai ficar mais pesado entre os dois candidatos ao título e pelo bem da competição saudável, esperemos que Max Verstappen regresse sem qualquer problema do acidente e que ambos os pilotos mantenham a luta enérgica por cada vitória em cada Grande Prémio de 2021.