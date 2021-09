Opinião: A Fórmula 1 não se pode transformar em F2

Temos assistido a algumas alterações na Fórmula 1 e se, normalmente, não sou contra inovações que podem trazer alguma coisa boa ao desporto que gosto, sou claramente contra algumas que vêm sendo testadas e outras, que têm sido apontadas como possíveis no futuro. Quis ver como corria a Sprint, mas depois de duas corridas realizadas, o formato não me convence. Gosto de ver os carros mais tempo em pista, mas desvirtua o intuito da qualificação, para além de trazer mais problemas para equipas e pilotos. Agendar um treino livre entre a qualificação de sexta e a Sprint de sábado, também não me parece boa ideia.

No entanto, nem é a sprint que me frustra mais. Afirmar que pode haver um formato dentro em breve, em que a sprint seja um evento independente, que pode ter uma grelha invertida, já começo mesmo a não gostar. A Fórmula 1 não pode ter o mesmo formato da F2 e pelos vistos, está a uma corrida disso acontecer. E ainda poderem dar um título ao piloto que vencer campeonato e corridas sprint? Grand Slam? Trazer mais adeptos e juventude para as corridas, não pode acontecer à custa dos que já assistem à F1