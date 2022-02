OPINIÃO: A Fórmula 1 2022 tem tudo para ser um ano para não mais esquecer… | AutoSport

O ano de Fórmula 1 que se aproxima tem tudo para ser ainda mais fantástico que 2021, pois pode juntar aos candidatos ‘naturais’, Red Bull e Mercedes, outras equipas, que também têm bons pilotos e estruturas.

Este ano de 2022 vai ser completamente diferente do que temos visto até aqui, especialmente nesta era era híbrida de F1, pois os carros vão mudar imenso.

A ideia é que permitiam mais ultrapassagens, foram criadas condições técnicas que em teoria vão permitir mais lutas roda com roda, ainda que isso seja algo que não tem faltado na F1, especialmente no último ano, e não só entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, mas esta mudança que faz com que os carros possam rodar muito mais perto uns dos outros sem perderam tanta carga aerodinâmica (vão sempre perder alguma porque não há milagres), e tendo em conta que as equipas estão a começar quase completamente do zero, numa mudança de regulamentos que quase não tem paralelo na história da F1, podemos esperar surpresas.

Não será nada de descurar que o que se tem visto nos últimos anos em termos de equipas que lutam na frente possa mudar significativamente, não com a ausência da Red Bull e Mercedes, mas sim com a possível companhia da Ferrari e McLaren, por exemplo.

Curiosamente, em 1983 a F1 proibiu o efeito de solo, passando os monolugares a ter um fundo plano, e agora acontece o contrário com o regresso do efeito de solo, com dois longos túneis a substituir o fundo plano que se tem visto há longos anos na F1, medida esta que vai assegurar que esta seja ‘maioritária’ quando ao apoio aerodinâmico que os monolugares vão ter.

Ou seja, as asas e as ‘asinhas’ são bem mais simples nos novos carros pois a maior criação de apoio aerodinâmico será feita pelo efeito de solo. E isso gera muito menos ‘ar sujo’ para os monolugares que rodarem atrás, o que significa que estes se podem aproximar muito mais facilmente dos carros da frente.

Muito curioso de assistir nos primeiros testes que se aproximam, é a possibilidade de ver se há equilíbrio ou se alguém descobriu o ‘Santo Graal’. Os primeiros testes de Barcelona, especialmente o primeiro dia vai servir para verificar se tudo está a funcionar como deve, portanto não será possível grandes comparações, mas a partir daí vamos começar a ter cada vez mais dados para análise.

As equipas vão começar a perceber onde estão, se eventualmente os seus adversários historicamente mais diretos fizeram melhor, depressa se vai perceber se há coisas que outros descobriram que os eles não têm, etc.

É natural que a correlação de forças não mude drasticamente, pois as maiores equipas não o vão deixar de ser porque as regras mudaram, pois têm os melhores pilotos, designers, engenheiros, mecânicos, equipa diretiva, e isso vai novamente refletir-se em pista, embora tendo em conta que a F1 recomeçou quase duma folha em branco, isso vai permitir que, equipas como a Ferrari e a McLaren, por exemplo possam ficar bem mais perto da Red Bull e Mercedes, não descurando o que possam ter feito a Alpine, Aston Martin, Alpha Tauri, Williams, Alfa Romeo e Haas F1, numa ordem que não é ‘inocente’.

A McLaren e a Ferrari já não estavam muito longe o ano passado e por isso talvez estejam mais perto ainda este ano. Até há quem diga que a Ferrari, tendo em conta que não lutava por títulos em 2021, pode ter direcionado a sua atenção toda para 2022, ao contrário da Mercedes e Red Bull e isso vá agora refletir-se.

Há também possibilidade, tal como aconteceu com a Brawn GP em 2009, ter encontrado algo que as outras não viram, pois apesar de haver muita coisas nestas regras que não deixa espaço a que as equipas façam diferente, há por outro lado muita coisa no regulamento que pode não ter sido visto ou bem compreendido e que tenha sido bem explorado e que permita alguma grande surpresa.

Não acreditamos que ‘uma’ nova Brawn GP ganhe seis corridas dos sete primeiros Grandes Prémios, como em 2009, mas nunca é de descurar que algo deste tipo possa acontecer. Neste momento é impossível saber alguma coisa.

Sabemos já que a Mercedes e a Red Bull vão ter dianteiras distintas e isso indicia já filosofias diferentes.

A que acertar, pode desde logo ganhar a dianteira, isto se uma McLaren ou Ferrari não fizerem ainda melhor.

Há a forte esperança que possa haver um leque mais alargado de pilotos e equipas a lutar pelos pódios e vitórias, mas isso é algo que só vamos começar a saber no Bahrein, e não me refiro aos testes, mas sim à primeira corrida, que também nunca dirá tudo o que queremos saber. E ainda bem, porque o que queremos é o mesmo tipo de entusiasmo de 2021, de preferência com mais equipas ao barulho.