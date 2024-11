Onde e quando se pode decidir o título de Pilotos do Mundial de F1?

Com a temporada de Fórmula 1 de 2024 a aproximar-se do seu clímax, a disputa pelos títulos continua acirrada. Max Verstappen tem em Lando Norris um feroz oponente e o tricampeão Max Verstappen garantiu o título de 2023 no Sprint do Qatar, ainda com cinco Grandes Prémios pela frente, mas quando será que ele pode garantir o campeonato em 2024? E o que Norris precisa fazer para o surpreender e virar o tabuleiro a seu favor?

Quantos pontos ainda estão em jogo no campeonato de pilotos?

Há um total de 120 pontos nas quatro provas finais. Para os conquistar, um piloto precisaria vencer as quatro corridas (25 pontos cada), os Sprints de São Paulo e Qatar (8 pontos cada) e ainda somar o ponto extra pela volta mais rápida em cada GP.

Quando Verstappen pode selar o título antecipadamente?

As contas indicam que pode ‘fechar’ o campeonato no GP de Las Vegas, desde que conquiste o máximo de pontos em São Paulo e Vegas, se Norris ficasse a zero. Improvável, mas nesse caso, Verstappen abriria uma vantagem de 106 pontos, impossibilitando qualquer reviravolta nas duas últimas corridas, no Qatar e Abu Dhabi.

O que Norris precisa para vencer Verstappen?

Se Norris ficar à frente de Verstappen em todos os eventos restantes (incluindo GP e Sprints, sem pontos extras por volta rápida), a disputa continua até Abu Dhabi. Neste cenário, Verstappen chegaria à corrida final com 24 pontos de vantagem. Para realmente sonhar com o troféu, Norris precisaria de superar Verstappen todos os fins de semana e tirar uma diferença significativa ao longo desse caminho. Após o GP da Cidade do México, Norris conseguiu reduzir a diferença para 47 pontos, uma conquista crucial, mas continua a ser pouco para lhe permitir poder chegar a Abu Dhabi com boas hipóteses. Pelo andar da ‘carruagem’ atual, a decisão pode dar-se em Abu Dhabi, sim, mas o piloto da Red Bull só perderia o título com um cataclismo…

Há mais alguém na luta?

Tecnicamente, ou matematicamente, sim. Charles Leclerc e Oscar Piastri ainda têm chances matemáticas. Leclerc, atualmente 71 pontos atrás de Verstappen, e Piastri, com um déficit de 111 pontos, precisam basicamente de um milagre e na F1 não aconteceram muitos ao longo dos seus 75 anos de história.

Para qualquer um deles roubar o título, seria necessário conquistar todos os pontos restantes enquanto Verstappen, Norris e Leclerc ficassem a zero. Não é improvável, é bem para lá disso…