Onda de rookies na F1 2025: nova geração chega com pressão e expetativas altas

São seis os novos talentos, que têm pela frente grandes desafios: a revolução dos rookies na F1

Ao contrário de 2024, que não teve rookies à partida do Mundial de F1, no plantel, este ano isso não sucede: Oliver Bearman (Haas) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Jack Doohan (Alpine), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Liam Lawson (Red Bull Racing) e Isack Hadjar (Racing Bulls) vão estrear-se como pilotos a tempo inteiro.

Grande parte das equipas (80%) terá um novo line up para 2025, com quase um terço dos pilotos sendo rookies.

Via haver, claro está, muita pressão sobre os novatos, mas a expectativa é alta, com exemplos como Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc e Oscar Piastri, para falar dos mais recentes ou conhecidos, a poderem ser emulados.

Seja como for, há graus diferentes de expetativa, pois o que se espera de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Liam Lawson (Red Bull Racing) e Oliver Bearman (Haas) é certamente diferente face a Jack Doohan (Alpine), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) e Isack Hadjar (Racing Bulls).

Como sempre, não há muito tempo para um período de adaptação, mas isso só reflete a natureza extremamente competitiva da F1. O destaque tem que ser dado claramente a Kimi Antonelli, que é o novato com mais ‘hype’, apesar de inicialmente se pensar que talvez fosse melhor o jovem ganhar experiência numa equipa com menor exigência, antes de assumir um assento de ponta na Mercedes. O seu talento é inegável, mas a experiência é fundamental na F1. Seja como for, espera-se muito deste jovem piloto italiano.

Mais ou menos o mesmo se passa com Liam Lawson, mas este sabe bem ao que vai, pois conhece bem a história de todos os anteriores colegas de equipa de Max Verstappen.

Se Antonelli enfrenta a pressão de um assento de ponta, já Lawson herda o desafio de ser companheiro de equipa de Max Verstappen na Red Bull.

Há outros rookies, como Ollie Bearman (Haas) que terá o benefício de uma pré-temporada completa, sendo que o que fez no ano passado como ‘substituto’ foi ótimo.

Já Jack Doohan (Alpine) enfrenta forte pressão interna com a contratação de Franco Colapinto. Se tivermos que apostar no rookie com a maior ‘tremideira’ inicial é Doohan, mas está nas suas mãos ‘desmentir’ tudo o que se tem dito que pode acontecer rapidamente, a sua troca com o argentino vindo da Williams.

Os dois primeiros classificados da Fórmula 2 de 2024, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar, chegam à F1 com menor grau de exigência – dentro do contexto do que é a F1, claro – mas terão a oportunidade de aprender com pilotos experientes como são Nico Hülkenberg e Yuki Tsunoda.

Este é só um dos aspetos em que a nova temporada de F1 promete ser interessante, mas felizmente, há muito mais para vir, para além dos rookies…