Onboard de Jean Alesi no Ferrari de Niki Lauda, no Mónaco

Com o Grande Prémio de História a ter lugar no Mónaco este fim-de-semana, podemos voltar a ver pérolas do passado, naquela que é a pista mais icónica da F1.

Jean Alesi, o veterano francês, é um dos vários grandes nomes que participam no GP Histórico, competindo com um Ferrari 312 na ‘Série F’ que apresenta carros de F1 de meados dos anos 70. Veja o francês a percorrer as ruas do principado ao volante da mítica máquina vermelha: