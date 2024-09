Ollie Bearman substitui Kevin Magnussen na Haas, no GP do Azerbaijão F1

O piloto britânico Ollie Bearman vai substituir Kevin Magnussen na Haas, no Grande Prémio do Azerbaijão, depois do dinamarquês ter sido suspenso por acumular 12 pontos na Super Licença. Magnussen foi considerado culpado por uma colisão com Pierre Gasly no GP de Itália, resultando numa nova penalização de 10 segundos e dois pontos adicionais, com o somatório a atingir o limite permitido.

Com Bearman já confirmado para correr pela Haas em 2025, a equipa decidiu promovê-lo para a corrida em Baku, permitindo que ele se integre melhor antes da sua estreia oficial na próxima temporada.

No entanto, Bearman terá que abdicar das corridas de F2 em Baku, onde está em campanha este ano, embora tenha impressionado bem recentemente ao vencer em Monza isto depois de também já ter deixado forte impressão positiva na f1, quando substituiu Carlos Sainz na Arábia Saudita, onde conquistou um sétimo lugar. Kevin Magnussen poderá voltar na corrida seguinte em Singapura, já com a sua Super Licença limpa.