Oliver Oakes e o novo cargo na Alpine F1: “uma grande tarefa…”

Em Zandvoort – o primeiro fim de semana de Grande Prémio de Oakes ao leme – Pierre Gasly conseguiu somar mais dois pontos vitais com um P9, enquanto Esteban Ocon cruzou a linha de meta em P15. Falando à Sky Sports F1 no final da corrida de Zandvoort sobre o trabalho que tem pela frente, Oakes disse: “Acho que não há dúvidas quanto ao facto de ser uma grande tarefa, mas também acho que, para mim, é preciso adorar Enstone. O carinho que se tem por lá, anda-se por lá e quer-se fazer parte daquilo, quer-se liderar aquela equipa. Para mim, depois de o fazer, não há pontos de interrogação.

Em comparação com o total de 120 pontos do ano passado, esta época representou uma queda dramática na forma, embora a equipa tenha lutado para voltar a estar na luta pelos pontos depois de ter começado 2024 na parte de trás da grelha.

Com base na sua experiência de corrida e de gestão, há grandes expectativas de que Oakes possa melhorar o estatuto da Alpine como concorrente no meio do pelotão – atualmente encontra-se num dececionante oitavo lugar na classificação dos construtores, com 13 pontos.

