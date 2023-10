Oliver Bearman estreou-se aos comandos de um F1 em Fiorano | AutoSport

Oliver Bearman conduziu um monolugar de Fórmula 1 pela primeira vez ao completar esta semana, na pista de Fiorano, mais de 400 quilómetros ao volante do SF21, fazendo o teste parte da sua preparação para pilotar o Haas VF-23 na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do México.

Precisando de completar os 300 quilómetros necessários para se sentar ao volante numa ronda oficial do campeonato do mundo, o piloto da Ferrari Academy foi, ao mesmo tempo, realizando voltas que simulavam as condições de qualificação e de corrida.

“Se pensam que não estava entusiasmado, estão enganados”, disse o piloto, que teve presente os seus pais durante o teste em Fiorano. “Não posso negar que ontem à noite tive dificuldade em adormecer. Acho que nunca vou esquecer este dia, com os meus pais por perto. Disseram-me que a minha mãe ficou bastante entusiasmada quando saí da garagem com o Ferrari”.

No segundo ano de ligação ao programa de jovens pilotos da equipa italiana, Bearman explicou que “estava preparado para a enorme potência, uma vez que já tinha conduzido um carro de Fórmula 1 no simulador, mas o que realmente me surpreendeu foi a aderência, que é mais difícil de sentir sentado no simulador e é uma loucura quando comparado com o que se sente num carro de Fórmula 2 como o que estou a correr neste momento”. O britânico realçou que “a outra coisa surpreendente é o nível de downforce nestes carros, é simplesmente incrível”.

Oliver Bearman está no sexto lugar na classificação da Fórmula 2, onde com a Prema conquistou até agora quatro vitórias. Depois de conduzir o Haas VF-23 no México, vai mais uma vez fazer uma sessão de treinos livres da Fórmula 1 com a equipa em Abu Dhabi.