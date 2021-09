Oficial: Valtteri Bottas será piloto da Alfa Romeo em 2022 | AutoSport

O segredo menos bem guardado da F1 foi agora oficializado. A Alfa Romeo anunciou Valtteri Bottas como seu piloto na próxima temporada, tendo sido assinado um contrato plurianual, algo que o piloto finlandês pretendia e que afirmou nunca ter tido na sua carreira.

Não são, para já, conhecidos mais pormenores do negócio, mas com o oficialização de Bottas na Alfa Romeo, o caminho está desimpedido para o anúncio de George Russell como substituto do piloto na Mercedes.

Breaking news! 🗞 @ValtteriBottas will join Alfa Romeo Racing ORLEN for the 2022 season and beyond, with the Finnish driver signing a multi-year deal with the Hinwil-based team. pic.twitter.com/2XNeMtUGMn