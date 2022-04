Obra de arte dedicada a Ayrton Senna exibida durante o GP de Emilia Romagna | AutoSport

A ideia surgiu da mente do designer italiano Matteo Macchiavelli e o “art car”, “expoente da pop-street art” segundo a descrição do artista, foi criado em colaboração com o francês Jisbar. Será exibido durante o GP de Emilia Romagna, em Imola, no mesmo traçado onde o piloto brasileiro perdeu a vida. Depois de ser exibida em exposições de arte, será leiloado e o valor arrecadado irá parcialmente para o Instituto Ayrton Senna, a fundação criada pela família Senna.

A base do trabalho é um showcar da McLaren doado por um colecionador italiano e foi dividido em duas partes. O lado direito apresenta as pinturas de três dos quatro carros pilotados por Ayrton Senna na Fórmula 1 – Lotus, Williams e McLaren – enquanto o lado esquerdo foi pintado pelo artista francês Jisbar, onde se pode notar o capacete, símbolo de Senna, e os troféus mundiais.