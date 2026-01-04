O Top 10 dos pilotos da Fórmula 1 – segundo eles próprios

Num trabalho levado a cabo pelo F1.com, Max Verstappen foi o escolhido pelos seus colegas pilotos pela quinta vez consecutiva, apesar de falhar o título mundial.

Max Verstappen conquistou o prémio de Piloto do Ano entre os seus colegas de grelha pela quinta vez consecutiva, apesar da sua extraordinária recuperação no final da época não ter sido suficiente para obter o seu quinto título mundial consecutivo. O neerlandês da Red Bull terminou apenas dois pontos atrás do campeão Lando Norris, depois de estar 104 pontos atrás após o Grande Prémio da Holanda em agosto, uma reviravolta que consolidou a sua reputação junto dos pilotos, mesmo em derrota.

Metodologia e participação na votação

Na oitava edição da votação “Drivers’ Driver of the Year”, 16 pilotos da grelha foram convidados a classificar os seus dez rivais mais representativos. O sistema de pontuação espelhava o formato do Campeonato Mundial, com 25 pontos para o primeiro classificado e decrescendo até um ponto para o décimo lugar. Embora permitida, a auto-votação foi limitada, com a maioria dos pilotos a não se colocarem no topo das suas listas.

Top 10 pilotos eleitos pelos ‘pares’

Lando Norris terminou em segundo lugar na votação dos pilotos, consolidando a sua segunda posição consecutiva nesta classificação, apesar de ter conquistado o seu primeiro título mundial. George Russell, piloto da Mercedes, subiu uma posição relativamente ao ano anterior para completar o pódio, após uma época excecional que lhe rendeu duas vitórias em Grande Prémio e sete pódios adicionais.

Oscar Piastri, colega de Norris na McLaren, terminou em quarto lugar, uma melhoria face ao ano anterior, apesar de ter liderado o campeonato por 34 pontos durante uma fase do campeonato antes de uma queda de forma no outono. Charles Leclerc desceu duas posições para quinto lugar, após uma época difícil com a Ferrari que terminou na quarta posição no Campeonato de Construtores.

Posições intermédia e novas entradas

Carlos Sainz manteve a sua sexta posição relativamente ao ano anterior, graças a uma sensacional segunda metade da época ao serviço da Williams que lhe proporcionou dois pódios. Fernando Alonso subiu duas posições para sétimo lugar, impressionando os seus pares através de apresentações notáveis ao volante do Aston Martin, que terminou sétimo no campeonato.

Alex Albon recebeu o oitavo lugar, reconhecendo a sua melhor temporada em Williams até à data, enquanto dois pilotos de estreia conquistaram posições no top 10: Ollie Bearman em nono (após uma notável sequência de cinco corridas pontuadoras que incluiu um quarto lugar no México) e Isack Hadjar em décimo (recordista de um pódio de estreia em Zandvoort).

Ausências notáveis

Lewis Hamilton não conseguiu figurar no top 10 pela primeira vez desde o início desta votação, após uma difícil temporada de estreia ao serviço da Ferrari. Pierre Gasly, da Alpine, ficou próximo de ingressar na classificação, impressionando apesar de competir com o carro mais lento da grelha, com dez aparições em Q3.

Contexto desportivo

A época de 2025 ofereceu um dos finais mais dramáticos em memória recente, com Verstappen a vencer seis das últimas nove corridas numa tentativa frenética de recuperar a diferença de 104 pontos acumulada até agosto. A resiliência demonstrada durante esta reviravolta, embora insuficiente para o título, consolidou a percepção dos pilotos de que o seu desempenho no volante foi excepcional, justificando a quinta distinção consecutiva da votação entre pares.