O Top 10 de Pilotos dos Chefes de equipa de F1

Max Verstappen foi coroado, pela quarta vez consecutiva, como o Piloto do Ano pelos chefes de equipa da Fórmula 1, numa votação anual promovida pelo F1.com. O holandês, que também garantiu o quarto título mundial em 2024, continua a ser a referência máxima na categoria.

A dinâmica da votação é simples, mas mantém o mistério: os 10 chefes de equipa da grelha apresentaram os seus rankings dos 10 melhores pilotos da temporada, com as escolhas individuais mantidas em segredo. Para calcular a classificação final, foi aplicado o sistema oficial de pontos da F1, onde o primeiro lugar ganha 25 pontos e o décimo, 1 ponto. O resultado? Pela primeira vez na história da sondagem — realizada há sete anos —, um piloto recebeu a pontuação máxima, com todos os chefes de equipa colocaram Verstappen no topo.

Logo atrás de Verstappen, Lando Norris, piloto da McLaren, assegurou o segundo lugar no ranking, subindo uma posição em relação ao ano passado. Ficou a 72 pontos de distância do campeão. Charles Leclerc, da Ferrari, garantiu o terceiro lugar, completando o pódio.

Oscar Piastri, que contribuiu para o primeiro título mundial de construtores da McLaren desde 1998 ao lado de Norris, foi outro destaque, saltando três posições e alcançando a quarta posição. Carlos Sainz, na sua última temporada pela Ferrari antes de se transferir para a Williams, subiu para o quinto lugar.

George Russell também mostrou progresso, avançando três posições para ficar em sexto, enquanto o seu colega de equipe na Mercedes, Lewis Hamilton, caiu para o sétimo lugar, dois postos abaixo da posição do ano anterior. Uma das surpresas do ano foi Nico Hülkenberg, que fez a sua estreia no top 10 ao alcançar o oitavo lugar após uma temporada impressionante com a Haas, recebendo votos de nove dos dez chefes de equipa.

Classificação dos pontos dos pilotos em relação a 2023

1- Max Verstappen, 250 posição =

2- Lando Norris, 178 subiu 1

3- Charles Leclerc, 121 subiu 1

4- Oscar Piastri, 113 subiu 3

5- Carlos Sainz, 110 subiu 1

6- George Russell, 86 subiu 3

7- Lewis Hamilton, 54 baixou 2

8- Nico Hulkenberg, 39 nova entrada

9- Fernando Alonso, 27 baixou 7

10- Pierre Gasly, 21 nova entrada

FOTO MPSA/Philippe Nanchino