O recorde de Nico Hülkenberg e as maiores esperas por um pódio na F1

Nico Hülkenberg, piloto da Kick Sauber, alcançou no FP da Grã-Bretanha o seu tão desejado primeiro pódio na Fórmula 1, pondo fim à mais longa espera na história da modalidade. Contudo, Hülkenberg não é o único a ter enfrentado uma jornada prolongada até alcançar um lugar entre os três primeiros. Esta lista destaca os pilotos que mais tempo demoraram a subir ao pódio na elite do automobilismo.

Nico Hülkenberg: o novo recordista da espera

Com impressionantes 239 Grandes Prémios disputados antes de finalmente celebrar um pódio, Nico Hülkenberg detém agora o recorde indesejado de maior número de corridas sem um top-3. O piloto alemão, que iniciou a sua carreira na F1 em 2010 com a Williams (onde obteve uma surpreendente pole position no Brasil), teve passagens por equipas como Force India, Sauber e Renault, sem nunca conseguir ir além de um quarto lugar. Após um período como piloto substituto entre 2020 e 2022, Hülkenberg regressou em 2023 com a Haas e, posteriormente, com a Kick Sauber. Foi no dramático fim de semana do Grande Prémio da Grã-Bretanha de 2025 que, partindo da 19.ª posição e navegando por condições variáveis, o veterano conseguiu segurar o terceiro lugar, conquistando o seu primeiro pódio numa carreira longa e resiliente.

Carlos Sainz: a persistência recompensada

Carlos Sainz teve de esperar 101 corridas para subir ao pódio pela primeira vez. Depois de impressionar na Toro Rosso e na Renault, o espanhol juntou-se à McLaren em 2019. O seu momento chegou no penúltimo Grande Prémio do Brasil desse ano, quando subiu da 20.ª para a 4.ª posição. Após uma penalização de tempo a Lewis Hamilton, que tinha terminado em terceiro, Sainz foi promovido, garantindo o seu tão esperado pódio. Desde então, Sainz acumulou 27 pódios, 25 dos quais durante a sua passagem de quatro anos pela Ferrari.

Martin Brundle: uma longa jornada até ao pódio… ‘válido’

Atualmente mais conhecido como comentador, Martin Brundle teve uma espera de 91 corridas para o seu primeiro pódio oficial. Embora tecnicamente tenha terminado em segundo lugar na sua temporada de estreia em 1984 (Detroit) com a Tyrrell, a equipa foi posteriormente desclassificada do campeonato, invalidando o resultado.

A sua espera prolongou-se até ao Grande Prémio de França de 1992, quando, ao volante de um Benetton, transformou uma sétima posição na grelha num terceiro lugar. Este foi o primeiro dos seus nove pódios na carreira.

Outros nomes notáveis na lista das maiores esperas

A lista dos pilotos que mais esperaram por um pódio na Fórmula 1 inclui ainda outros nomes conhecidos:

Mika Salo (73 corridas): O finlandês alcançou o seu primeiro pódio em 1999, no Grande Prémio da Alemanha, como substituto de Michael Schumacher na Ferrari, terminando em segundo lugar.

Jenson Button (68 corridas): O futuro Campeão do Mundo de 2009 teve de esperar até ao seu 68.º Grande Prémio para o seu primeiro pódio, um terceiro lugar na Malásia em 2004, ao serviço da BAR Honda.

Johnny Herbert (67 corridas): O britânico subiu ao pódio pela primeira vez no Grande Prémio de Espanha de 1995, terminando em segundo lugar com a Benetton.

Pedro de la Rosa (67 corridas): O espanhol conseguiu o seu único pódio na F1 no Grande Prémio da Hungria de 2006, um segundo lugar pela McLaren, após ser chamado para substituir Juan Pablo Montoya.

Esteban Ocon (66 corridas): O piloto francês obteve o seu primeiro pódio no Grande Prémio de Sakhir de 2020, terminando em segundo lugar com a Renault.

Gianni Morbidelli (60 corridas): Um dos nomes menos conhecidos da lista, Morbidelli alcançou o seu único pódio na carreira no Grande Prémio da Austrália de 1995, terminando em terceiro lugar com a Footwork.

Felipe Massa (57 corridas): O brasileiro, que viria a ter uma carreira de sucesso com 11 vitórias, conseguiu o seu primeiro pódio no Grande Prémio da Europa de 2006, um terceiro lugar com a Ferrari.

A jornada até ao primeiro pódio na Fórmula 1 é um marco significativo para qualquer piloto, simbolizando a concretização de anos de trabalho árduo e dedicação. Para muitos, representa o início de uma carreira de sucesso, enquanto para outros, pode ser o ponto alto de uma trajetória mais desafiante. A persistência e a capacidade de aproveitar as oportunidades são qualidades essenciais que unem todos os nomes desta lista, demonstrando que, no desporto motorizado, a recompensa nem sempre é imediata, mas pode ser incrivelmente gratificante quando finalmente chega.