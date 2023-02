O que vai a Ford fazer com a Red Bull? | AutoSport

A Ford irá fornecer especialização em todas as áreas em que possa acrescentar valor à Red Bull! Entre as áreas a explorar entre ambos, encontram-se o desenvolvimento do motor de combustão e outros desenvolvimentos-chave, como células de baterias e tecnologia para motores elétricos, software de controlo de unidades de potência e análise de dados: “É fantástico poder dar as boas-vindas à Ford neste regresso à Fórmula 1 através desta parceria,” referiu Christian Horner, Diretor de Equipa e CEO do Oracle Red Bull Racing Team. “Como construtor independente de motores, poder ter a capacidade de beneficiar da experiência de um Fornecedor de Equipamentos Originais [OEM] como a Ford, coloca-nos num patamar de vantagem face aos nossos concorrentes.

De Jim Clark a Ayrton Senna e a Michael Schumacher, a linhagem fala por si. Para nós Red Bull Powertrains, poder dar início a este próximo capítulo na nossa dinastia, sob a égide de Red Bull Ford, é tremendamente excitante.

2026 está ainda um pouco longe, mas para nós o trabalho já vai arrancar, numa altura em que olhamos para um novo futuro e uma evolução continuada da Oracle Red Bull Racing.”