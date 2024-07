O que têm em comum Hamilton e Ocon? “não há reuniões de desenvolvimento para ninguém”

Lewis Hamilton está a enfrentar um afastamento gradual das reuniões de desenvolvimento da Mercedes, um cenário que ele reconhece como natural, devido ao facto de rumar à Ferrari em 2025.

Essa exclusão é comum no mundo da Fórmula 1, especialmente quando um piloto está prestes a mudar de equipa. A Mercedes, está naturalmente preocupada em proteger a sua propriedade intelectual, e por isso toma medidas para garantir que as suas informações mais sensíveis não acabam beneficiando um rival no futuro. No entanto, Hamilton ressalta que as informações obtidas este ano provavelmente não terão impacto significativo na Ferrari em 2025: “É uma prática comum, claro que entendo a necessidade de proteger o que é nosso, mas estou totalmente comprometido com a Mercedes e continuamos a trabalhar juntos de forma eficiente.”

Não é apenas Hamilton que se encontra nessa situação, pois também Esteban Ocon, atualmente na Alpine, está a passar por um cenário similar, já que vai para a Haas: “Quero ajudar a Alpine da melhor maneira que puder, independentemente do futuro” disse Ocon.

Estas dinâmicas internas ilustram a complexidade e a natureza estratégica da Fórmula 1, onde a proteção da propriedade intelectual e a lealdade às equipas jogam papéis cruciais. Para Hamilton e Ocon, o desafio é equilibrar o seu comprometimento com as equipas atuais enquanto esperam pelo fim do ano e enquanto as cortinas se fecham lentamente sobre as suas colaborações atuais, ambos os pilotos continuam a dar tudo de si, mantendo os olhos no presente e o coração no futuro.