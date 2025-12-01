O que precisam Norris, Verstappen e Piastri em Abu Dhabi para garantir o título?

Com a disputa pelo título completamente em aberto após o Grande Prémio do Qatar, debruçamo-nos sobre os mais recentes cenários do campeonato.

Graças à vitória algo inesperada de Max Verstappen no Qatar, a Fórmula 1 perspetiva um confronto espetacular na final de Abu Dhabi, com três pilotos ainda na luta para se sagrarem campeões mundiais de 2025. A vitória poderia ter sido simples e direta para Lando Norris, caso tivesse ganho o Grande Prémio do Qatar, mas o erro estratégico da McLaren significa que, pela primeira vez desde 2010, mais de dois rivais disputam o título na última prova. Lando Norris ainda mantém uma pequena vantagem na classificação e está a caminho de conquistar o seu primeiro título, mas o que, exatamente, ele precisa de fazer na única corrida restante em Abu Dhabi?

De seguida, analisamos todos os números e cenários importantes.

Classificação do Campeonato de Pilotos antes de Abu Dhabi

Como Norris pode conquistar o título em Abu Dhabi?

Norris chegará à corrida final da temporada com 408 pontos, apenas 12 a mais que Verstappen. Piastri está mais quatro pontos atrás, com 392, tornando sua conquista do campeonato matematicamente possível, mas cada vez mais improvável.

Essencialmente, se Norris terminar no pódio em Yas Marina, será campeão mundial. Não importaria onde os seus dois rivais cruzassem a linha de chegada – um resultado entre os três primeiros é tudo o que ele precisa para garantir o título.

Condições para Norris ser campeão

E se Norris não terminar no pódio?

Verstappen teria sido totalmente eliminado da disputa se não tivesse superado a McLaren neste fim de semana, mas a sua confiante corrida permitiu que ultrapassasse Piastri na classificação e aumentasse suas chances de conquistar o quinto campeonato mundial consecutivo.

A sua reviravolta no Grande Prémio do Qatar significa que uma vitória em Abu Dhabi, combinada com um resultado máximo de quarto lugar para Norris, garantiria o título ao holandês – uma recuperação bastante magnífica, considerando que chegou a estar a 104 pontos da liderança a meio da temporada.

Condições para Verstappen conquistar o título

O que precisa acontecer para Piastri ter uma chance?

O australiano admitiu após o Grande Prémio do Catar que “precisaria de muitas coisas a correrem a seu favor” para ainda ter hipóteses, mas o facto de ter reencontrado a sua forma neste fim de semana certamente ajuda a sua causa.

Norris venceu o Grande Prémio de Abu Dhabi da temporada passada, mas se não conseguir repetir o feito e tiver uma corrida desastrosa, Piastri teria que contar com outras equipas – como a Mercedes ou talvez a Ferrari – a terem um ótimo desempenho para abrir alguma distância entre ele e Verstappen.

Ele só pode ganhar o título se cruzar a linha de chegada em primeiro ou segundo lugar, com os seus dois concorrentes a não conseguirem terminar no pódio.

Condições para Piastri ser Campeão