O que pode trazer a Andretti para a F1? “Um dos maiores fabricantes do mundo” | AutoSport

O ceticismo sobre possível entrada da Andretti Autosport na Fórmula 1 de muitos dentro do paddock é bem conhecido. Michael e Mario Andretti passaram muito tempo a responder às dúvidas e a enviar alguns recados através da comunicação social, mas precisam ainda de convencer todos os envolvidos que a sua ida para a disciplina pode acrescentar valor. E os norte-americanos podem ter dado um bom passo em frente na sua candidatura com a parceria anunciada ontem com a Cadillac.

Michael Andretti fez questão de voltar a reforçar o impacto positivo que pode ter a sua estrutura na disciplina máxima do automobilismo, apesar da resposta curta da Fórmula 1, que relembrou que a decisão final tem que ter o aval de todos os intervenientes, afirmando que agora a Andretti traz consigo um dos maiores fabricantes de automóveis do Mundo.

“Uma das grandes questões era ‘o que é que Andretti traz para a ‘festa’?”, disse o responsável máximo da equipa norte-americana, citado pelo The Race. “Bem, agora trazemos um dos maiores fabricantes do mundo com a General Motors e Cadillac”.

Andretti acrescentou que com esta parceria ninguém pode negar o “esforço tremendo” que a sua estrutura tem feito para poder entrar na Fórmula 1 e que após o anúncio “estamos muito confiantes de que depois de demonstrarmos o interesse, tendo a nossa grande parceria com a Cadillac, temos uma excelente oportunidade de cumprir com todos os requisitos e poder estar na grelha em breve”.