O que nos dizem as conclusões da última reunião da Comissão F1? | AutoSport

A Comissão para a F1 voltou a reunir-se para decidir o futuro da competição e surgiram algumas conclusões interessantes e algumas movimentações que poderão dar que falar nas próximas semanas.

Começamos pelas corridas Sprint. A unanimidade neste tema foi clara, com as equipas a votarem favoravelmente num aumento do número de provas, passando de três para seis. Até aqui parecia tudo bem, mas a FIA resolveu colocar um travão na questão e quer avaliar melhor o impacto das corridas sprint. Esta postura da FIA causou incómodo nas equipas, como noticiado ontem , pelo que poderemos ter aqui o primeiro ponto de fratura entre as equipas e a FIA. As equipas querem obviamente mais corridas Sprint e não há como esconder que o fator monetário está aqui em causa. Com corridas Sprint a F1 pode pedir mais dinheiro aos promotores e o bolo dividido entre as 10 estruturas cresce. Mais ainda, pode ser uma forma de contornar o limite orçamental exigindo mais dinheiro, algo que as equipas grandes queriam já. O facto da FIA querer reavaliar e a reação das equipas é algo a que deveremos estar atentos nas próximas semanas.

Do lado das Unidades motrizes não houve grandes novidades, ainda com a Audi e a Porsche à espreita, mas, surpreendentemente, os chassis já foram discutidos para 2026 e os problemas dos chassis atuais foram de facto apontados. O tamanho e o seu peso dos carros desta nova era são demasiados para monolugares de competição. Os carros têm proporcionado bons espetáculos mas o adepto mais atento não deixa de lamentar a forma como estes carros abordam curvas lentas e corretores mais altos. A sensação de peso é notória, o que em nada tem a ver com o espírito da F1. É um bom sinal vermos que há vontade de diminuir o peso dos carros. Mas pode ser apenas um sinal. Afinal, com baterias e novos sistemas de proteção do piloto, não parece tarefa simples fazer baixar dos 800 Kg o peso destas máquinas. Tentar manter este peso não será mau mas aqui, podemos estar perante uma promessa difícil de cumprir, num ambiente de limite orçamental.

As câmaras no capacete são uma decisão lógica. O sucesso foi imediato e até faz alguma confusão a F1 só agora optar por este tipo de tecnologia quando outras competições (Indy por exemplo) já tinham mostrado algo semelhante há algum tempo. São boas para o espetáculo, os fãs gostam e é uma adição relativamente simples.

Por fim, a experimentação da redução do número de pneus é um sinal do que poderá vir. Cada carro tem à sua disposição por fim de semana 13 conjuntos de pneus (entre macios, médios e duros) e esse número será reduzido a 11 em duas corridas, de forma a testar como as equipas se adaptam a esta mudança. De realçar primeiro a forma como estas soluções vão sendo implementadas. A F1 aprendeu que testar é a melhor solução e não se importa de testar durante a época para verificar se as mudanças fazem sentido. Foi assim com as Sprint e parece que o método veio para ficar. É muito melhor do que mudar tudo e depois perceber a meio caminho que a mudança é errada. Quanto à redução do número de pneus, faz sentido num contexto de maior sustentabilidade. Claro que isso vai implicar uma gestão mais cuidadosa do fim de semana e é mais um elemento estratégico. Não é certamente o mais entusiasmante mas a F1 tem de dar passos para a sustentabilidade e esta ideia faz sentido.

A F1 2022 tem apenas quatro corridas, mas a F1 2023 e 2026 já começa a ser pensada. A competição tem dado passos positivos e seria bom manter esse rumo.