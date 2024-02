O que muda na Fórmula 1 em 2024: shakedown e filmagens, passa de 100 para 200 Km | AutoSport

As apresentações e o testes de arranque de temporada de F1 estão ao virar da esquina, mas este ano poderemos ver equipas a realizar mais de que um evento de shakedown e filmagens antes do início do teste de pré-temporada no Bahrein. Houve alteração nas regras e as equipas podem agora rodar os carros atuais em duas ocasiões como eventos promocionais, geralmente usados para filmagens e também para verificar se o carro funciona como deve. No passado, estes dias eram limitados a 100 km de quilometragem no total – 20 voltas num circuito de 5 km – mas a partir de agora, 2024 as equipas podem agora duplicar essa distância em cada dia, mas apenas 100 Km por dia. Agora com 200 km disponíveis, há mais oportunidades para rodar um carro na pré-temporada, capturar mais imagens, mas também ficar já a conhecê-lo um pouco melhor.