O que muda na Fórmula 1 em 2024: Requisitos ainda maiores para o ‘Roll Hoop’ | AutoSport

Há um ano, houve uma série de mudanças feitas nos requisitos do ‘Roll Hoop’ (a parte superior do monolugar de F1, o topo do roll bar, que permite proteger a cabeça do piloto, quando o carro se vira) em resposta ao grave acidente de Zhou Guanyu no início do Grande Prémio da Grã-Bretanha de 2022.

Além das mudanças do ano passado no formato dos designs dos ‘roll hoops’ e na altura mínima para o ponto de aplicação do teste de homologação, a partir deste ano os ‘roll hoops’ devem ser capazes de suportar um teste de carga ainda muito mais rigoroso, de modo a torná-los ainda mais robustos no caso de um acidente semelhante ao que Zhou sofreu em Silverstone.