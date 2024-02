O que muda na Fórmula 1 em 2024: Estreia de novas peças ‘condicionada’… | AutoSport

As equipas puderam, até aqui, testar monolugares com pelo menos dois anos de idade como parte de um programa de testes, muitas vezes proporcionando oportunidades a jovens pilotos. Dada a grande mudança nos regulamentos, o carro de 2021 também foi autorizado a ser usado em 2022, pois não fazia qualquer sentido proibi-lo face à mudança de era na F1, mas entanto, com o carro de 2022 tornando-se agora parte do programa permitido de testes de F1 anteriores (TPC), a FIA esclareceu que todos os componentes devem ter sido utilizados pelo menos uma vez, quer seja numa sessão de testes oficial ou num fim de semana de corrida, para então poderem ser permitidos usar num carro anterior, regra que pretende evitar que as equipas testem componentes ou peças durante um teste desse tipo, que poderia depois usar nos monolugares atuais, tendo sido antecipadamente testada em ambiente real.

