O que muda na Fórmula 1 em 2024: Aumento dos limites de CapEx… | AutoSport

A introdução do limite de custos teve uma efeito harmónio na F1 e fez com que a diferença entre a frente e a traseira da grelha diminuísse, com todas as dez equipas a fazer várias aparições na Q3, no ano passado.

Agora, de modo a garantir que as maiores equipas não sejam ‘espartilhadas’ devido ao limite de custos, as equipas podem agora gastar mais durante um período de quatro anos em Despesas de Capital (CapEX) (ndr, CapEx (abreviatura de despesas de capital) é o dinheiro investido por uma empresa na aquisição, manutenção ou melhoria de ativos fixos, como propriedades, edifícios, fábricas, equipamento e tecnologia) mas só se for para a fim de atualizar as suas instalações. O que antes estava limitado a 41 milhões de euros para os quatro anos consecutivos foi aumentado para 60 milhões de euros para as quatro equipas que terminaram entre as quatro últimas posições da classificação, em média, desde 2020. (Haas, Alfa Romeo, AlphaTauri e Williams).

As três equipas que tiveram média média na classificação naquele período (McLaren, Aston Martin e Alpine) têm um limite de CapEx aumentado de 53 milhões de euros, enquanto os três primeiros, Red Bull, Mercedes e A Ferrari pode gastar 47 milhões de euros durante o período de quatro anos.

Isso pode garantir que as equipas sejam mais eficientes dentro do limite de custos e, portanto, sejam realmente capazes de criar um carro melhor com custos menores a cada ano no futuro.