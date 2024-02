O que há de novo no VCARB 01 da Visa Cash RB F1 Team | AutoSport

O novo VCARB 01 da RB foi apresentado em Las Vegas na passada madrugada na Europa, num monolugar cujo modelo apresentado representa apenas 90% do que veremos nos testes de pré-temporada no Bahrein. Isso significa que podemos esperar algumas modificações, principalmente nas bordas do assoalho e possivelmente nas entradas de ar laterais.

Uma das mudanças mais significativas é a adoção de uma suspensão dianteira do tipo pull-rod, substituindo a push-rod do modelo anterior. Esse novo sistema, fornecido pela Red Bull, segue a mesma tendência observada no carro 2024 da Sauber. Anteriormente, a Alpha Tauri usava suspensão frontal própria, mas adotava a suspensão traseira da Red Bull. Agora, o conjunto completo é fornecido pela equipa principal.

Outra alteração visível é na entrada de ar do radiador, que agora possui um ‘lábio’ inferior estendido semelhante ao utilizado pela Red Bull. Essa modificação melhora o controlo do fluxo de ar que excede a capacidade da entrada em altas velocidades, impedindo que afete negativamente o fluxo gerador de downforce na região do assoalho e entradas de ar laterais.

Apesar das mudanças mencionadas, as entradas de ar laterais do carro apresentado se assemelham bastante às do Alpha Tauri AT04 de final de temporada, camufladas parcialmente pela nova pintura.

Em resumo, a apresentação do VCARB 01 não revelou todas as suas novidades. Muitas informações importantes sobre o carro só serão reveladas quando ele entrar na pista para os testes de pré-temporada.