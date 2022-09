O que a Fórmula 1 disse da Rainha Isabel II | AutoSport

A Fórmula 1 lamentou de forma transversal a morte de Sua Majestade a Rainha Isabel II, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, que faleceu com 96 anos.

Liderando as homenagens à Rainha Elizabeth II esteve o Presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, que disse: “A Fórmula 1 chora a morte de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Durante mais de sete décadas, dedicou a sua vida ao serviço público com dignidade e devoção e inspirou tantos em todo o mundo. A Fórmula 1 envia as suas mais profundas condolências à Família Real e ao povo do Reino Unido e da Commonwealth”.

Numa declaração no Twitter, o Presidente da FIA Mohammed Ben Sulayem escreveu: “Em nome da comunidade @FIA, apresento as nossas sinceras condolências à Família Real pela triste notícia do falecimento de Sua Majestade a Rainha. Prestamos homenagem à sua notável vida de serviço. Os nossos pensamentos estão com o povo do Reino Unido e da Commonwealth”.

O pilotos britânico George Russell escreveu no Twitter: “Estou tão triste ao saber da morte de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. A sua devoção ao nosso país e a sua graciosa liderança foram inspiradoras para tantas gerações de pessoas no Reino Unido e em todo o mundo. A minha família e eu enviamos as nossas mais profundas condolências à Família Real e a todos aqueles que admiraram o seu serviço ao nosso país durante sete décadas. Descanse em Paz”.

Alex Albon, piloto britânico da Williams, escreveu: “Um modelo exemplar surpreendente e de dedicação total a uma vida inteira de serviço público. Obrigado e descanse em paz, Sua Majestade a Rainha”.

Entre as declarações das equipas de Fórmula 1, Williams Racing – cujos fundadores Sir Frank Williams e Sir Patrick Head foram ordenados cavaleiros em 1999 e 2015, respetivamente – escreveu nas redes sociais: “Williams Racing junta-se ao mundo no luto pela morte de Sua Majestade, a Rainha”. Os nossos pensamentos estão com a Família Real e o povo do Reino Unido e da Commonwealth, à qual HM Rainha Elizabeth II foi dedicada durante mais de setenta anos de serviço público inspirador”.

O Director da Equipa Mercedes Toto Wolff acrescentou: “Entristece-nos profundamente saber da morte de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Enviamos as nossas sinceras condolências à Família Real e ao povo do Reino Unido e da Commonwealth”.

Na Aston Martin o Presidente Executivo Lawrence Stroll escreveu: “Em nome de toda a família Aston Martin, desejo prestar homenagem a Sua Majestade a Rainha. Recordamos a luz que ela fez brilhar em todo o mundo; as pessoas que ela juntou; as muitas vidas que ela tocou. Recordamos também o seu sentido do dever – uma devoção infalível tanto ao Reino Unido como à Commonwealth. A sua vida foi uma vida vivida para além de si própria. Unidos no sofrimento, lembramo-nos da sua grande vida – longa em anos e enorme em realizações. À família real, apresentamos as nossas mais profundas condolências enquanto nos juntamos ao mundo de luto”.