O primeiro top 10 de Tiago Monteiro na Fórmula 1

Tiago Monteiro conseguiu pela primeira vez terminar um GP no top 10, foi no GP do Bahrein de 2005, naquela que foi a sua terceira corrida na F1 depois da Austrália e da Malásia: «foi ida mais difícil daminha vida.» Já lá vão 20 anos…

Na base destas dificuldades estiveram os pneus da Bridgestone, que não suportaram bem a distância e obrigaram o piloto português a um enorme esforço para ficar na pista na fase final da prova: «As últimas 20 voltas foram muito complicadas, pois os pneus traseiros já não tinham qualquer aderência e apesar de eu ter acertado o controlo de tracção quase para o limite da sua utilização, o problema manteve- se, ao ponto de ter terminado a corrida com os braços muito doridos, tantas as correções que tive de fazer nas últimas voltas.»

Isso acabou por tornar um pouco frustrante uma corrida em que o resultado acabou por satisfazer o piloto da Jordan: «Estou contente por ter terminado o meu terceiro GP, e este resultado é encorajador para a equipa, sobretudo depois do Narain ter abandonado

tão cedo. Nas últimas voltas estava a pedir mais abandonos, pois os lugares pontuáveis não estavam assim tão longe, mas o décimo lugar já é bom, sobretudo por se ter tratado duma corrida difícil. Como tive de voltar a colocar o controlo de tração perto do limite máximo, isso fez com que não tivesse aceleração nenhuma nas últimas 20 voltas e quando os pilotos da frente me dobravam eu nem perdia muito nas travagens, mas em aceleração era muito frustrante vê-los ir embora.”

De negativo, a nível pessoal, apenas o facto de «ter seguido em frente na primeira curva à 11ª volta, para não fazer pião, o que permitiu ao Friesacher ultrapassar-me. E a primeira volta podia ter sido melhor se o Albers não estivesse com espírito suicida, pois ia-me levando em frente na primeira curva, fazendo-me perder três lugares.»

À frente de Karthikeyan

Para Monteiro o outro aspeto positivo foi o de ter mostrado que pode bater o indiano Karthikeyan em qualificação: «O primeiro dia de treinos não foi muito bom, porque tinha um novo engenheiro para a eletrónica e a comunicação não foi perfeita. Acabei por utilizar os acertos de eletrónica do meu companheiro de equipa no sábado, o que melhorou bastante a situação. Mesmo assim fui muito cauteloso a aquecer os pneus e paguei o preço com uma grande perda de tempo para o Narain.» No domingo a situação

alterou-se e depois duma volta de muito bom nível o português bateu Karthikeyan, qualificando-se na 16ª posição da grelha: «Podia ter feito melhor, sem um pequeno erro na primeira curva. Desta vez foi o Narain que errou mais e ficou atrás de mim, mas o mais encorajante foi ver que a distância para os Sauber foi bem menor do que na Malásia.» Terminadas as três primeiras corridas do ano, a Jordan vai, agora, ter a possibilidade de efetuar os primeiros ensaios com o EJ15, estando previstas duas sessões para Tiago Monteiro antes do G. P. de San Marino. O piloto do Porto vai testar «em Paul Ricard, no próximo dia 15, tal como o Narain, que vai andar no primeiro dia, provando novidades de aerodinâmica e, talvez, uma nova carroçaria. Depois vamos estar no aeródromo de Elvington, para ensaiarmos novidades de eletrónica, pois essa é uma área onde temos de evoluir bastante.» l