O primeiro simulador de corrida terá sido criado por… Colin Chapman | AutoSport

Os simuladores de corrida são agora uma realidade que ganha cada vez mais força. Ainda hoje vimos um piloto de simuladores a vencer num duelo frente a Sebastian Vettel, quatro vezes campeão do mundo. É um novo mundo que ganha cada vez mais importância, cujas origens são mais longínquas do que se possa pensar.

O mundo das corridas sempre fez sonhar milhões por todo o mundo e a grande maioria sempre quis sentir um pouco do que os pilotos sentem. Sem condições ou talento para o fazer no mundo real, muitos viraram-se para o virtual para apaziguar a sede de competição automóvel. O Sim Racing esta agora fortemente estabelecido e cada vez mais será uma forma de encontrar novos talentos.

Cem Bolukbasi, que até há bem pouco tempo era sim racer, irá fazer uma época completa na F2 com a Charouz Racing System. Esta passagem do virtual para o real não é novidade e o programa GT Academy tratou de abrir a porta ao mundo das corridas. Nomes como Jann Mardenborough, Florian Strauss, Wolfgang Reip conseguiram construir carreiras graças ao videojogo e mesmo em Portugal, Miguel Faísca (vencedor da GT Academy Europe em 2013) e Hugo Araújo (finalista em 2012) conseguiram dar os primeiros passos na competição. O que antes era visto apenas como uma brincadeira é agora olhado com respeito, com campeonatos muito fortes em todo o mundo, cada vez mais praticantes e equipas de topo.

Mas esta vontade de fazer viver as sensações das corridas ao “comum dos mortais” é já um desejo antigo. O genial Colin Chapman terá sido o primeiro a ponderar esse desejo de forma mais séria, sendo-lhe creditado o mérito de ter construído o primeiro simulador de corridas do mundo, nos anos sessenta.

Em meados dos anos 60, Colin Chapman surgiu com uma ideia completamente nova: “Hoje milhões de jovens de ambos os sexos desejam estar mais estreitamente identificados com o mundo da velocidade e das corridas”, afirma o manual original do Simulador da Lótus. Ao colocar qualquer pessoa no lugar do piloto, mais pessoas poderiam identificar-se com as corridas. Chapman concebeu e construiu um punhado destes simuladores, criados apenas para fins de marketing. O manual afirma: “o carro de corrida é uma reprodução estática fiel do bem sucedido carro de Fórmula Lotus 31, equipado com todos os controlos e instrumentação normais”. Uma imagem foi então projetada num ecrã de um pequeno modelo de carro num disco rotativo, controlado pelos mesmos movimentos que o condutor.

No manual do simulador pode ler-se: “O disco em que a pista é colocada é rapidamente alterado para permitir uma mudança de circuitos. Para os fracos de coração, está disponível um disco mostrando a condução normal de rua. Do cockpit, o piloto recebe uma imagem completa dos seus esforços de condução. Com velocidades de escala até 120mph, a sensação total de manuseamento, manobras de percurso, travagem e aceleração são completamente controladas pelo piloto”.

“Naturalmente, o erro do condutor não passa despercebido. Um controlo incorreto numa curva faz com que o carro saia praticamente do percurso, ao mesmo tempo que soa um alarme sonoro. Travagens tardias ou velocidade excessiva farão com que o carro saia da pista”.

Estima-se que 18 foram efetivamente construídos. Não se sabe quantos sobreviveram mas um deles pode ser visto no World of Speed Museum em Portland.

É nestes pequenos pormenores que se vê o génio de Chapman. Um conceito que para nós é agora bem conhecido já era referido nos anos sessenta. Nos anos 70 apareceram os jogos 2D que foram evoluindo até o aparecimento do Pole Position considerado como o verdadeiro precursor dos simuladores atuais. Nomes como Virtua Racing, Formula One Grand Prix, Sega Rally Championship, Gran Turismo, Colin McRae Rally, iRacing, rFactor, entre tantos, tantos outros passaram a fazer parte do vocabulário de muitos amantes das corridas. Uma paixão que continua a crescer.

No entanto, os simuladores são agora muito mais do que apenas janelas para o público se aproximar das corridas. A sofisticação e o realismo dos simuladores tem crescido a um ritmo tremendo e hoje em dia são ferramentas indispensáveis para as equipas de F1. Os investimentos iniciais das equipas chegam aos 10 milhões de dólares, sendo que necessitam de muitos cuidados de manutenção e além de muito poder de processamento e armazenamento. Os simuladores de última geração podem ser mais caros e ainda mais complexos, mas permitem às equipas testar de forma mais exaustiva algumas soluções. Com os testes fortemente limitados para cortar nos custos, um simulador pode trabalhar durante uma noite inteira sem adicionar muitos custos ao orçamento da equipa, além de permitir resultados cada vez mais fiáveis. O trabalho de simulação bem feito permite ganhos em pista significativos. Equipas de topo como a Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren, tem durante os fins de semana, pilotos de simuladores a trabalhar arduamente para encontrar soluções de afinação. Não é surpreendente vermos equipas que tiveram dificuldades nos treinos de sexta, conseguirem uma boa afinação para sábado. Isso acontece graças ao feedback dos pilotos de simuladores que trabalham várias soluções que depois são selecionadas para serem aplicadas na pista. Os simuladores são agora parte do dia a dia das corridas e terão cada vez mais importância.

