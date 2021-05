O pitstop mais longo da história da Fórmula 1: 43 horas | AutoSport

Durou 43 horas a epopeia da ‘porca’ que tramou a corrida de Valtteri Bottas no Mónaco. Só 43 horas depois dos mecânicos da Mercedes terem tentado substituir a roda dianteira direita do Mercedes W12 do finlandês, é que a porca foi removida. As equipas de F1 fazem regularmente paragens nas boxes em cerca de dois segundos, pelo que este caso fica na história. Nunca tinha sucedido algo igual. As equipas têm três mecânicos para cada roda, o homem da pistola é o primeiro a atuar, depois segue-se o que tira a roda, depois o que coloca a roda, até que o mecânico da pistola volta à ação. Simples, dura dois segundos, por vezes, menos.

O facto de Bottas ter ficado ligeiramente fora de posição foi o gatilho para a cadeia de acontecimentos que levaram ao seu abandono no Mónaco, depois o operador da pistola colocou-a num ângulo errado, a peça não ficou alinhada corretamente com a porca, ‘desbastou-a’ e com isso tornou impossível tirá-la, ali, naquele momento, pois o metal ficou maquinado.

Os recordes…