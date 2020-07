O novo normal na Fórmula 1

O paddock da Fórmula 1 está muito diferente de como o conhecemos habitualmente. Após sete meses e 11 dias, a Fórmula 1 regressa no Red Bull Ring e quase nada é igual no paddock. Novos protocolos foram postos em prática, as bancadas vão estar vazias, não há motorhomes para ‘Hospitalidade’ e as equipas utilizam pré-fabricados para isolar ao máximo as pessoas. Os camiões das equipas estão bem mais longe das boxes do que em condições normais, tendo tudo sido afastado o mais possível. O novo normal na F1.