O melhor desempenho individual de 2024 na F1?

O ano de 2024 da Fórmula 1 não foi apenas memorável pelos títulos conquistados, mas também por alguns desempenhos individuais impressionantes que marcaram a temporada. Entre as várias atuações muito acima da média, a ‘roçar’ o extraordinário, algumas destacaram-se como momentos ímpares, dignos de figurar num parágrafo de um capítulo da história do automobilismo, reservado às corridas inesquecíveis.

Carlos Sainz: O Herói de Albert Park..sem apêndice!

Naquele que foi um dos momentos mais inspiradores do ano, Carlos Sainz venceu o Grande Prémio da Austrália apenas 15 dias após uma cirurgia para remoção do apêndice. O espanhol passou grande parte das semanas anteriores em recuperação, mas isso não o impediu de ser dominante durante todo o fim de semana em Albert Park. Depois de uma exibição de pura determinação e habilidade, Sainz encerrou a longa série de vitórias da Red Bull, criando um momento inesquecível na temporada. Houve quem tivesse dito que “se calhar é melhor tirar o apêndice”…

Max Verstappen: Supremacia em Interlagos

Embora não tenha sido surpresa para muitos, o desempenho de Max Verstappen no Grande Prémio de São Paulo, no Brasi, foi absolutamente avassalador. Num fim de semana perfeito, o neerlandês não apenas garantiu a pole, mas também dominou a corrida com um ritmo impressionante. Verstappen mostrou por que é considerado o melhor piloto da grelha há longo tempo, ao cruzar a meta com uma vantagem impressionante. A performance consolidou o seu status como lenda viva da F1. Este ‘arraso’ à concorrência direta que ainda sonhava com a possibilidade do poder passar no campeonato, levou a que toda a esperança que Lando Norris ainda tivesse, morresse no fim dessa corrida.

Charles Leclerc: Brilhantismo em Abu Dhabi

Na última corrida da temporada, Charles Leclerc protagonizou uma das maiores e melhores recuperações do ano. Partindo da 19ª posição, numa corrida seca e praticamente sem incidentes, o monegasco adotou uma estratégia de alto risco e alta recompensa, para cruzar a linha de chegada em terceiro lugar. A sua primeira volta foi sensacional, com ultrapassagens ousadas que o colocaram em posição de lutar por um pódio. Durante o restante da corrida, Leclerc manteve um ritmo forte, demonstrando toda a sua habilidade e determinação, e embora não tenha chegado para que a Ferrari derrotasse a McLaren no Mundial de Construtores, a prestação do monegasco deu muito nas vistas e foi um deleite para quem gosta de F1.

Lando Norris: Domínio em Zandvoort

Num circuito onde Max Verstappen era o favorito natural, Lando Norris surpreendeu ao entregar uma performance impecável no Grande Prémio dos Países Baixos. O britânico foi o mais rápido na qualificação e, no domingo, transformou a sua pole numa vitória para lá de esmagadora, que só o ‘homem da casa’ Max Verstappen, tinha feito nos anos anteriores e num ou noutro em 2024.

Com uma vantagem de 23 segundos na linha de chegada, Norris demonstrou que, quando está na sua melhor forma, pode ser uma força imparável. Tudo isso diante de uma torcida quase total de Verstappen, o que tornou a sua conquista ainda mais impressionante, deixando os adeptos laranjas mais ‘papaia’…

Lewis Hamilton: Regresso triunfal em Silverstone

A vitória de Lewis Hamilton no Grande Prémio da Grã-Bretanha foi um dos momentos mais emocionantes da temporada. Após um período de seca, sem vitórias, o heptacampeão mostrou toda a sua classe numa corrida marcada por condições climáticas adversas. Com cinco pilotos a disputar a vitória, Hamilton foi perfeito na sua estratégia e execução, levando a multidão em Silverstone ao delírio e provando que ainda tem o que é preciso para triunfar no mais alto nível. Voltou a vencer na Bélgica, num período muito bom para a Mercedes, e terminou o ano em Abu Dhabi com nova grande exibição no meio de um ano maioritariamente apagado’…

Oscar Piastri: Ascensão e Consistência

O jovem australiano Oscar Piastri também deixou a sua marca em 2024. Embora só tenha vencido na Hungria da forma que todos se lembram, com uma grande prestação, um ‘azar’ nas paragens nas boxes que colocaram o seu colega de equipa na frente com este a devolver-lhe a posição perto do final, mas a sua consistência e rapidez levaram-no a resultados impressionantes, incluindo um pódio memorável em Austin. Ele não apenas ajudou a McLaren a conquistar o título de construtores, mas também solidificou a sua posição como um dos talentos mais promissores da grelha da F1.

Outros destaques

Entre as histórias paralelas da temporada, destaca-se ainda o desempenho do estreante Ollie Bearman, que conquistou um impressionante sétimo lugar no Grande Prémio da Arábia Saudita, substituindo Carlos Sainz. Nico Hülkenberg, com a sua regularidade pela Haas, também impressionou, enquanto Fernando Alonso continuou a exibir flashes de génio, apesar de um ano desafiador na Aston Martin, bem expresso pelas vezes que Alonso se queixou via rádio. Não falou de um qualquer “GP2 engine” mas pouco faltou face a outros maus predicados do seu carro…

A F1 2024 teve muitos momentos memoráveis, foi uma temporada que reafirmou a magia da Fórmula 1, onde talento, coragem, rapidez e resiliência, se juntaram para criar histórias que inspiram e emocionam e que ficam aqui relembradas no final de mais um ano…