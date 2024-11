O ‘Juíz decide’: Red Bull dividida entre Colapinto, Lawson, Tsunoda, ou… tudo na mesma

Vamos ver como evolui este tema, que é claramente delicado para a Red Bull. O melhor que poderia suceder aos homens de Milton Keynes era Perez fazer agora três boas corridas e com isso a Red Bull poderia deixar tudo como está. Mesmo que dentro de seis meses se esteja novamente a falar no tema…

Não é novidade para ninguém que a estrutura de Milton Keynes não está agradada com as prestações de Sergio Pérez, mas a verdade é que colocarem ao lado de Max Vertstappen pilotos como Yuki Tsunoda, Liam Lawson ou Franco Colapinto, como se fala, nenhum deles garante melhores prestações do que Sergio Pérez.

