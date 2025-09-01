O essencial que disseram as equipas disseram: Dia de corrida no GP dos Países Baixos de F1
As equipas relatam o essencial da ação de Zandvoort no Grande Prémio dos Países Baixos
McLaren vive emoções opostas em Zandvoort
A McLaren saiu da Holanda com sentimentos mistos. Oscar Piastri assinou uma vitória irrepreensível, controlando todos os reinícios de Safety Car e aumentando a vantagem no campeonato para 34 pontos. Pelo contrário, Lando Norris abandonou com problemas no chassis quando lutava pelo pódio, perdendo um possível 1-2 para a equipa. Andrea Stella destacou a consistência de Piastri e lamentou o infortúnio de Norris, garantindo uma revisão técnica antes de Monza.
Red Bull maximiza resultado
Aposta agressiva da Red Bull rendeu dividendos a Max Verstappen, segundo classificado após gerir com mestria as escolhas de pneus. O abandono de Norris abriu-lhe caminho para a posição, embora sem conseguir ameaçar Piastri. Yuki Tsunoda voltou aos pontos, apesar de problemas no acelerador. Laurent Mekies sublinhou o espírito combativo de Verstappen e valorizou o regresso de Tsunoda ao top-10.
Estreia histórica para Hadjar e Racing Bulls
Isack Hadjar conquistou o primeiro pódio da carreira com um sólido terceiro lugar, depois de resistir à pressão de Leclerc e Russell. O jovem francês brilhou em Zandvoort, enquanto Liam Lawson perdeu pontos após toque com Sainz. Alan Permane considerou o resultado “perfeito” para Hadjar e elogiou o esforço coletivo da equipa.
Mercedes entre progressos e contratempos
George Russell terminou em quarto, apesar de danos no carro após luta intensa com Leclerc. Já Kimi Antonelli viveu uma corrida turbulenta, com incidentes e penalizações, mas mostrou ritmo forte até ao erro sobre o Ferrari. Toto Wolff elogiou a evolução do rookie e lamentou que Russell tenha sido penalizado por um movimento “arriscado” de Leclerc.
Ferrari sai sem pontos
Fim de semana amargo para a Scuderia. Lewis Hamilton despistou-se e abandonou, enquanto Charles Leclerc foi eliminado por Antonelli numa colisão em curva. Fred Vasseur reconheceu a frustração, mas destacou a boa recuperação de ritmo de sábado para domingo.
Williams brilha com Albon
Alexander Albon foi protagonista, escalando de 15.º para 5.º numa das melhores corridas da época da Williams. Carlos Sainz, porém, viu a sua prova arruinada após incidente com Lawson, sendo ainda penalizado. James Vowles elogiou a execução perfeita de Albon e defendeu que o toque de Sainz foi “mero incidente de corrida”.
Haas surpreende com dupla nos pontos
Oliver Bearman e Esteban Ocon transformaram uma corrida que parecia perdida num resultado sólido. Estratégia inteligente com pneus duros e boa gestão dos Safety Cars colocaram a Haas no sexto e oitavo lugares. Ayao Komatsu considerou a prova um “exemplo de referência” para a equipa.
Aston Martin assegura pontos importantes
Lance Stroll terminou à frente de Fernando Alonso, depois de aproveitar melhor as neutralizações. O canadiano garantiu um resultado consistente, enquanto o espanhol, penalizado por um mau arranque e tráfego, ainda resgatou pontos. Mike Krack destacou a fiabilidade e a importância dos 10 pontos somados para manter o sexto lugar nos construtores.
Alpine perde pontos no fim
Pierre Gasly arriscou estratégia de uma paragem, mas ruiu no final e caiu fora do top-10. Franco Colapinto mostrou andamento promissor, embora sem tempo para lutar pelos pontos. Flavio Briatore considerou a corrida uma “oportunidade perdida”, mas sublinhou a evolução do argentino.
Kick Sauber em dia desastroso
A equipa suíça saiu de Zandvoort sem pontos, vendo rivais diretos capitalizarem. Gabriel Bortoleto perdeu rendimento após danos iniciais e acabou em 15.º, enquanto Nico Hülkenberg foi apenas 14.º. Jonathan Wheatley admitiu frustração pela quebra de consistência e prometeu reação em Monza.
FOTO Phillippe Nanchino/MPSA
