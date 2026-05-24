O debate da propriedade e cooperação entre equipas na F1

A McLaren pede maior independência entre equipas e Red Bull rejeita vantagem estrutural na Fórmula 1

A possibilidade de a Mercedes reforçar a ligação à Alpine reabriu, no paddock da Fórmula 1, o debate sobre a propriedade e cooperação entre equipas. Em Montreal, Andrea Stella defendeu que o campeonato deve manter-se como uma competição entre construtores independentes, enquanto Alan Permane e Laurent Mekies sustentaram que as estruturas ligadas à Red Bull já operam dentro das regras e sem vantagem indevida.

O diretor da McLaren sublinhou que a posição da equipa é “muito clara” num ponto essencial: “este é um campeonato entre construtores independentes”. Stella acrescentou que há um consenso filosófico alargado no paddock, mas considerou que chegou o momento de discutir como esse princípio pode ser plenamente aplicado, para garantir justiça desportiva, técnica e financeira.

Red Bull defende modelo atual

Alan Permane reconheceu benefícios por integrar o universo Red Bull, mas enquadrou a relação com a Red Bull Racing como uma lógica de cliente-fornecedor. O responsável explicou que a Racing Bulls recebe componentes permitidos, como suspensão e caixa de velocidades, e assegurou que a equipa cumpre “de forma muito rigorosa” o regulamento técnico.

Mekies admite abertura a novas medidas

Laurent Mekies afirmou que todos querem “11 equipas a correr de forma independente” e mostrou abertura a novos passos regulatórios, caso sejam considerados necessários. Ainda assim, rejeitou que a questão se resuma à propriedade ou ao fornecimento estratégico, lembrando que existem várias formas de colaboração no paddock, da unidade motriz à transmissão.

Sem consenso total sobre o modelo ideal, a discussão promete continuar, agora com o conceito de independência competitiva novamente no centro da agenda política da Fórmula 1.

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