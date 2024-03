Novos motores de F1 para 2026: provavelmente com ‘push-to-pass’…

Esse impulso não será necessariamente só para ultrapassar, mas pode ser também para defender, mas mesmo sendo a potência híbrida muito maior a utilização do ‘push-to-pass’ (ou o nome que vier a ter, por exemplo na Fórmula E é Attack Mode) pode limitar a quantidade de energia eventualmente necessária noutras alturas. Portanto, prevê-se uma utilização estratégica, o que irá redundar no facto de alguns pilotos rodarem em diferentes ‘estados’ o que poderá proporcionar mais espetáculo em pista.

Com a MGU-K a ser colocada dentro do chassis, ao lado da bateria e do controlo eletrónico, todo o equipamento de alta tensão estará agora contido na célula de segurança, o que tornará o carro mais seguro.

Além disso, a F1 está a passar do controlo do fluxo de combustível através de um caudal máximo de massa para um caudal máximo de energia.

Com esta maior proporção de energia elétrica, menos combustível fluirá para os motores e menos combustível será utilizado de um modo geral, mas as unidades de potência continuarão a fornecer mais de 1.000 cavalos-vapor de potência, e poderão até ser mais ruidosos.

Já as novas unidades de potência funcionarão com combustíveis totalmente sustentáveis e isto significa que não será queimado qualquer novo carbono fóssil.

