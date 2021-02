Novos motores de F1: “Elétrico? Híbrido? Hidrogénio?”

Zak Brown, responsável máximo da McLaren revelou que prosseguem as discussões relativas aos novos motores de F1. Em 2025 ou 2026, o atual conceito de motor será abandonado e é na escolha do próximo passo que as equipas estão focadas neste momento, devido à importância dessa decisão de modo a que não se cometam alguns dos erros que existiram para esta era híbrida da F1, que arrancou e 2014.

Resumidamente, novos regulamentos de motores serão introduzidos na Fórmula 1, mas ainda não é claro em que ano nem quais serão: “Todos ainda estão a debater. Ainda não foram tomadas decisões, mas várias opções estão em cima da mesa. É elétrico? É alguma forma de híbrido? Será mesmo a hidrogénio? O que me sinto confortável é que a F1 continuará a desenvolver-se, seja qual for a forma como o mundo se desenvolva. Basicamente, sinto-me bem com o facto de a Fórmula 1 continuar a evoluir, seja qual for o caminho do mundo. Não me preocupa se a F1 estará desatualizada dentro de dez anos. A F1 move-se sempre com os tempos”.