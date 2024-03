Novo capítulo no ‘caso Horner’: a queixosa interpôs recurso | AutoSport

Novo capítulo no ‘caso Horner’: a queixosa já interpôs recurso contra a investigação da Red Bull. já era previsível, havia sinais disso, mas ainda não era certo, tendo agora sido confirmada a situação. Depois de Horner ter sido ilibado na investigação independente sobre o seu comportamento, agora vem aí um novo capítulo, pois a queixosa recorreu das conclusões do inquérito. Isto depois de ter sido suspensa do seu trabalho. Segundo o que fonte próxima da queixosa disse ao Daily Mail, é preciso fazer perguntas relativas à investigação da Red Bull, pois essa transparência levaria a outro tipo de confiança face ao sucedido. Segundo o Daily Mail: “a mulher está a recorrer da decisão da Red Bull e nomeou advogados para a defenderem, mas não foi dado qualquer prazo para o processo”.

