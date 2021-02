Novo Aston Martin de Fórmula 1 já tem nome: AMR21

O primeiro monolugar da Aston Martin Grand Prix em 61 anos está quase a ver a luz do dia e a Aston Martin Cognizant Formula 2021 One Team já o batizou: AMR21.

Como todos os Aston Martin que surgiram antes, remontando a Lionel Martin e à primeira máquina do Grand Prix de Robert Bamford em 1922, o monolugar de 2021 foi criado com o olho de marca registada de Aston Martin, sendo que o AMR21 será revelado ao mundo a 3 de março.

Cerca de 50% do ADN do carro 2020 foi transportado para a máquina 2021, uma vez que a FIA mandatou que grande parte do chassis do ano passado fosse transportado numa tentativa de ajudar a reduzir os custos de desenvolvimento em torno das restrições decorrentes da pandemia de Covid-19.

Foi em agosto de 2020, que a equipa técnica começou a trabalhar no conceito, a par das corridas de 2020. Desde cedo, foi envolvido o Designer Chefe e os aerodinamicistas, antes que mais elementos da equipa fossem transferidos para o AMR21, à medida que a época avançava para a sua conclusão.

O trabalho de concepção começou com o software CAD, como explica o Diretor Técnico Andrew Green: “Todos os componentes aerodinâmicos são concebidos pela equipa de aerodinâmica utilizando o CAD Catia. Estes modelos são então importados para CFD, processados, e os resultados analisados.

Várias fases da concepção dos carros continuam desde agosto até janeiro, mas a decisão sobre a especificação das peças é sensível ao tempo. Assim que o CFD tenha tenha modelado as peças, o túnel de vento pode entrar em ação. Para peças mais ‘básicas’, pode ser um processo de duas semanas, para criar uma peça física a partir de desenhos CFD e depois testá-la no túnel de vento. Para peças mais críticas em termos de desempenho, pode levar oito a 10 semanas, para não falar de mais de um mês de fabrico posterior, caso a peça seja levada avante.

O equilíbrio do uso do túnel de vento é também essencial. A partir de 2021, quanto mais bem classificada estiver a equipa no Campeonato de Construtores, menos tempo será permitido para o desenvolvimento aerodinâmico.

Como explica Green, a equipa considera que o tempo do túnel de vento é “um arranjo flexível e está dependente do tipo de trabalho de desenvolvimento que está a ser realizado e do tempo disponível para fazer o trabalho”.

Após os testes do túnel de vento e uma vez finalizada uma especificação, as peças são enviadas para fabrico – um ponto crucial na linha do tempo, uma vez que elementos como uma cremalheira de direcção têm um tempo de espera longo, o que significa que pode levar 12-16 semanas a completar. Como tal, as peças desta natureza tendem a ser concebidas e libertadas para o fabrico até novembro.

Há muito desenvolvimento para as peças. Quando concebemos uma peça, levamo-la à I&D e fazemo-la testar, inspeccionar e carregar a prova”, explica Bob Halliwell, o Director de Produção da equipa.

Podemos perder meia dúzia de peças ao longo do caminho através de iterações constantes. Se uma peça passar da primeira vez, quase não estamos satisfeitos com isso, porque isso provavelmente significa que podemos melhorar o desempenho da peça, potencialmente removendo peso. Há muita prototipagem de peças feita para encontrar uma solução ótima”.

O plano é ter o desenho de componentes, dos quais há mais de 15.000 num único monolugar de Fórmula 1, montados e em produção para garantir que os chassis estejam prontos até ao final de janeiro.