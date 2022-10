Nova competição feminina a caminho | AutoSport

Depois do fim prematuro da W Series, que não conseguiu solucionar os problemas financeiros que enfrentava nos últimos tempos, o que motivou ao cancelamento da reta final do campeonato (que passava por Austin e Cidade do México), a F1 parece estar a organizar uma solução.

Segundo avançou a ESPN, a F1 deverá criar a sua própria série 100% feminina de corridas. Seguindo os moldes da W Series, essa competição seria inserida na pirâmide de acesso à F1, onde já temos a F2 e a F3. Os rumores dizem que a organização do evento ficaria a cargo de Bruno Michel, responsável pela F2 e F3.

Segundo as mais recentes notícias, diz-se que a competição seria dedicada a jovens pilotos do sexo feminino, entre os 16 e os 22 anos. Estarão a ser desenvolvidos esforços para que a competição arranque em 2023, com uma grelha de 15 pilotos e que seriam criadas condições para que as pilotos possam ser promovidas à F3 ou até mesmo a F2, sendo que se espera que as equipas envolvidas nessas competições também desempenhem um papel neste novo campeonato.

Este passo surge horas depois de Lewis Hamilton ter criticado abertamente a F1 por não fazer nada para evitar o fim da W Series. A confirmar-se tudo o que se tem dito, teremos uma nova competição, sob a alçada da F1, para receber jovens pilotos do sexo feminino que possam ter potencial para chegar a outros voos, ou pelo menos acesso às categorias de iniciação para poderem mostrar o seu talento ao mundo. Quanto a W Series, parece que é o fim da competição tal como a conhecemos, um esforço louvável com um objetivo interessante, mas que começou na pior altura possível para arrancar com uma nova competição, sem tempo para sedimentar a sua posição no panorama internacional.