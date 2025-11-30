Norris acusa Verstappen de “conversa da treta” na disputa pelo título F1
Lando Norris (McLaren) rebateu com ironia as declarações de Max Verstappen (Red Bull), que alegou que, com o carro dominante da McLaren em 2025, já teria selado o título há meses – “É conversa da treta”, atirou o líder do Mundial, que tem 22 pontos de avanço para Oscar Piastri e 25 do tetracampeão, Max Verstappen, antes do decisivo GP do Qatar de F1.
A equipa de Woking ‘trucidou’ os rivais, garantindo o Mundial de Construtores em Singapura com seis rondas ainda por disputar e mais de 330 pontos de margem sobre Mercedes e Red Bull. Mas nos pilotos, Oscar Piastri ‘desmoronou-se’ pós-Europa, invertendo lideranças e mantendo Max Verstappen ‘vivo’ apesar do carro claramente inferior. A vitória de Norris em Lusail pode selar o ceptro mas pole de Piastri e arranque que se prevê caótico, complicam.
“Max ganhou quatro títulos, merece falar – mas há coisas de que não percebe. É o estilo Red Bull: agressivo, a dizer disparates, tretas. Cabeça baixa e foco, é o que nós fazemos”, ironizou Norris após a corrida Sprint (P3 à frente de Verstappen). Para o neerlandês: “Cinco é melhor que quatro. Estamos vivos por falhas alheias, não pelo nosso carro – com domínio McLaren, título acabava cedo.”
FOTO Getty Images / Red Bull Content Pool
