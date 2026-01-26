NLS: Janela de oportunidade aberta para Verstappen fazer as 24h de Nürburgring

Max Verstappen poderá estar mais próximo de poder participar nas 24 Horas de Nürburgring, depois de os organizadores da Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) alterarem o calendário de uma das provas preparatórias para acomodar compromissos do piloto na Fórmula 1. O neerlandês, que já venceu numa estreia recente no circuito alemão, prepara-se para disputar a clássica corrida de resistência com um Mercedes-AMG GT3, num projeto aprovado pela Red Bull e pela Mercedes.

Após ter obtido a licença necessária para competir no Nürburgring apenas semanas antes da sua primeira corrida no traçado, Verstappen impressionou de imediato ao vencer na estreia, abrindo caminho para planos mais ambiciosos que incluem a participação nas 24 Horas, agendadas para 16 e 17 de maio.

Embora essa data não coincida com nenhuma ronda do campeonato de Fórmula 1, algumas provas preparatórias da NLS entram em conflito com o calendário da categoria rainha. A participação nessas corridas não é obrigatória para alinhar na maratona alemã, mas é considerada essencial pelo próprio Verstappen.

Na sequência de contactos ao mais alto nível dentro da Mercedes — incluindo o diretor da equipa de Fórmula 1, Toto Wolff —, a organização da NLS decidiu antecipar a segunda prova do campeonato, inicialmente marcada para 28 de Março, para o dia 21 do mesmo mês. A nova data surge numa janela entre os Grandes Prémios da China e do Japão, permitindo assim a presença de pilotos de topo oriundos da Fórmula 1.

A alteração foi justificada como uma estratégia para aumentar a projeção internacional da competição e reforçar o atrativo da região do Nürburgring. A forte atenção mediática gerada pela presença de Verstappen em 2025 terá sido determinante para esta decisão, com a NLS a procurar capitalizar esse interesse renovado em 2026 através da eventual participação do tricampeão mundial na icónica prova de 24 horas.