Nikita Mazepin vai competir no Asian Le Mans Series | AutoSport

O antigo piloto da Haas na Fórmula 1, Nikita Mazepin vai regressar à competição internacional no Asian Le Mans Series (ALMS) aos comandos do Oreca 07 – Gibson #98 da equipa britânica 99 Racing na classe LMP2. Recordamos que a Haas rescindiu unilateralmente contrato com Nikita Mazepin e com a Uralkali, o patrocinador principal da equipa de Fórmula 1 nessa altura, a 5 de março no ano passado, na sequência da invasão militar russa à Ucrânia. Pouco depois a FIA decidiu permitir que os pilotos russos e bielorrussos podiam correr nas competições internacionais, mas sob a bandeira da FIA e não representando as suas nações, tendo ainda publicado um código de conduta que os pilotos dessas nacionalidades têm de cumprir para poderem continuar a competir nas provas internacionais e que Mazepin, como outros pilotos, não quiseram seguir. Sem a possibilidade de competir em qualquer prova sancionada pela FIA, Mazepin tem estado afastado das pistas, tendo estado em ação no Silk Way Rally no seu país, mas agora anunciou um novo projeto para competir no ALMS, composto por 4 provas de quatro horas de duração (duas corridas no Dubai e duas provas em Abu Dhabi) tendo início marcado para 10 de fevereiro.

Em comunicado da equipa britânica, o piloto afirmou estar “encantado por estar de regresso às corridas no Asian Le Mans Series. Juntamente com os meus colegas de equipa da 99 Racing, espero ter uma grande experiência a competir no desporto que adoro”.

Como companheiros de equipa, Mazepin terá Ben Barnicoat e Felix Porteiro, que também regressa à competição 14 anos depois, tendo passado pela GP2 Series entre 2001 e 2006 e pelo Campeonato do Mundo de Carros de Turismo da FIA (WTCC) até 2009.