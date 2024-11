Nikita Mazepin: “Tenho 99% de certeza que me vão ver de novo na F1”

O antigo piloto de Fórmula 1 Nikita Mazepin, afastado da Haas em 2022 devido à guerra Rússia-Ucrânia e às sanções subsequentes, continua esperançado em regressar à F1 de alguma forma.

Embora admita que já não assiste a corridas devido ao impacto emocional do fim abrupto da sua carreira, o jovem de 25 anos ainda reflecte sobre o seu sonho não realizado de sucesso na F1, onde tinha planeado uma carreira a longo prazo.

Mazepin mudou a sua atenção para os negócios, tirando partido da sua experiência empresarial e da sua formação académica. Acredita que os seus pontos fortes residem nesta área e dá a entender um potencial regresso à F1, embora não necessariamente como piloto. Confiante no seu futuro, Mazepin afirma que tem “99% de certeza” de que um dia voltará à F1, deixando o seu papel exato para o destino.

“Eu estava entre os 20 melhores pilotos do mundo, tinha um contrato de 5 anos com a equipa Haas e planeava passar pelo menos 5 anos na Fórmula 1 e alcançar o sucesso. Infelizmente não haverá nenhum troféu de Fórmula 1 na minha prateleira. Sonhei com isso e perdi-o, mas encontrei muitas outras coisas, e não me cabe a mim julgar qual delas é mais importante.”

“Tenho 99% de certeza que me vão ver de novo na Fórmula 1 – mas há uma ‘nuance’ nisso. Em que papel, deixo isso para o destino. Mas os negócios satisfazem todas as minhas necessidades existenciais neste momento. Acredito que há dois caminhos na vida – ou fortalecemos os nossos pontos fortes, ou trabalhamos os nossos pontos fracos. Para já, opto por reforçar os meus pontos fortes. Tenho genes de empreendedorismo por herança, mais educação, mais uma base no desporto”.

Os rumores de que a Alpine pode ser vendida à Hitech GP podem ganhar mais força. A família Mazepin esteve sempre muito ligada à Hitech GP. Antes da invasão russa da Ucrânia em 2022, Mazepin era alegadamente proprietário de 75% da Hitech Grand Prix. Renunciou ao controlo em março de 2022, na sequência das sanções contra a Rússia. Oliver Oakes, o fundador da equipa, assumiu o controlo total da empresa nessa altura, mas as ligações pessoais parecem manter-se. Apesar da transferência oficial de propriedade, continuam a existir especulações sobre o potencial envolvimento de Mazepin nos bastidores. Alguns acreditam que ele poderá estar a financiar secretamente a equipa, especialmente à luz da recente candidatura da Hitech à Fórmula 1.

E para Mazepin dizer que tem 99% de certeza que pode regressar à F1, pode ser um sinal de que uma porta se está a abrir.