Niki Lauda: Vontade indÃ³mita de um grande piloto de F1

HÃ¡ precisamente 40 anos, em 1985, Andreas Nikolaus Lauda, deixava o seu McLaren na escapatÃ³ria em Adelaide e abandonava a F1, com trÃªs tÃtulos no bolso e uma marca muito pessoal na histÃ³ria da modalidade.
A aventura de Niki Lauda comeÃ§a na dÃ©cada de 60, quando, contra a vontade paterna, se inicia no desporto motorizado. Valendo-se do crÃ©dito que a sua famÃlia gozava, auto-financiou uma carreira que o levou da FÃ³rmula V atÃ© Ã F3 e finalmente, em 1971, a um lugar pago na equipa de F2 da March, onde tinha como companheiro de equipa Ronnie Peterson.
Em 1972 estreia-se na F1 na equipa March, e no ano seguinte transita para a BRM, onde as suas exibiÃ§Ãµes o fazem notado. Acaba o ano a ser pago, em vez de pagar para correr, e com um convite de Luca di Montezemolo para ingressar na Ferrari. Ã‰ na Scuderia que alcanÃ§a em Jarama a primeira das suas 26 vitÃ³rias na F1. Com 26 anos, Niki Lauda sagra-se campeÃ£o do mundo de F1 em 1975, num ano “inacreditÃ¡vel” segundo o prÃ³prio, e estava a caminho de carimbar o segundo tÃtulo, quando sofreu o terrÃvel acidente em Nurburgring que o deixa em coma e desfigurado para a vida. Regressa corajosamente nessa Ã©poca, mas tarde demais para travar James Hunt.
Em 1977, apÃ³s recuperar o tÃtulo, bate com a porta na cara de Enzo Ferrari, para assinar com a Brabham de Ecclestone e Gordon Murray. Foi o Ãºnico a vencer com o BT “aspirador” em Anderstorp (1978) antes de se retirar da competiÃ§Ã£o em 1979, para se dedicar Ã sua companhia aÃ©rea – a Air Lauda. Foram os problemas financeiros da companhia que o levam a regressar, com a McLaren em 1982, equipa onde somaria mais um tÃtulo mundial, com meio ponto de vantagem sobre Alain Prost em 1984.
Niki Lauda deixou-nos em 2019, vÃtima de uma infeÃ§Ã£o pulmonar. Foi CampeÃ£o do Mundo de F1 trÃªs vezes, em 1975, 1977 e 1984. Correu pela March, BRM, Brabham, Ferrari e McLaren. Venceu 25 vezes em 13 Ã©pocas e 171 Grandes PrÃ©mios, obteve 24 poles e 54 pÃ³dios.
Copyright Â© 2015 Autosport | Ficha tÃ©cnica | Estatuto editorial | PolÃtica de privacidade | Termos e condiÃ§Ãµes | InformaÃ§Ã£o Legal | Como anunciar
E-mail Marketing certified by: Egoi