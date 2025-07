Nigel Mansell regressa ao volante do icónico Williams Honda FW11 em Goodwood

Lenda da F1 participa em celebração dos 60 anos da primeira vitória da Honda na Fórmula 1

A Honda celebra seis décadas desde a sua primeira vitória na Fórmula 1 com uma série de eventos especiais.

Entre os destaques, Nigel Mansell voltará a pilotar o lendário Williams Honda FW11, o carro que deu à marca japonesa o seu primeiro título de Construtores, no prestigiado Goodwood Festival of Speed 2025.

Homenagem histórica da Honda em Goodwood

De 10 a 13 de julho de 2025, a Honda celebra o 60.º aniversário da sua primeira vitória na Fórmula 1, conquistada em 1965 no Grande Prémio do México, com um programa especial no Goodwood Festival of Speed, no Reino Unido.

O evento contará com a presença de Nigel Mansell, que voltará a pilotar o icónico Williams Honda FW11 — o mesmo monolugar com que competiu na temporada de 1986, contribuindo para o primeiro título de Construtores da marca.

O FW11, equipado com o potente motor Honda RA166E (V6 twin-turbo de 1.5L e mais de 1050 cv), foi cuidadosamente restaurado pela Williams Heritage para regressar às pistas. A mesma unidade estará também presente na Monterey Car Week 2025, na Califórnia.

Celebrações continuam no México

A festa dos 60 anos estende-se até outubro, quando a Honda fará uma demonstração do histórico RA272 — o carro da primeira vitória da marca — no Grande Prémio da Cidade do México, entre 24 e 26 de outubro de 2025. A data coincide com os 60 anos exatos da vitória original, no Circuito Hermanos Rodríguez.

A paixão da Honda pela Fórmula 1

Desde a sua fundação, a Honda vê a Fórmula 1 como um laboratório para inovação tecnológica e formação de talento. Koji Watanabe, presidente da Honda Racing Corporation, destaca:

“Estamos entusiasmados com o regresso do FW11 a Goodwood. Este carro é um símbolo da nossa história e do espírito competitivo da Honda. Agradeço a todos os que tornaram possível esta homenagem.”

Principais momentos da Honda na F1

1964–1968: Estreia como equipa completa (motor e chassis);

1965: Primeira vitória (GP do México);

1983–1992: Fornecimento de motores;

1986: Título de Construtores com a Williams Honda;

1987: Títulos de Pilotos e Construtores;

1988–1991: Parceria dominante com a McLaren Honda;

2000–2008: Regresso com BAR Honda e depois como equipa oficial;

2015–2021: Parcerias técnicas com McLaren, Toro Rosso e Red Bull;

2021: Max Verstappen conquista o título de Pilotos com motor Honda;

2022–2024: Apoio técnico à Red Bull Powertrains com mais títulos consecutivos;

2026: Regresso oficial da Honda à F1 já anunciado.