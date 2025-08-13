Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
Home   >   FÓRMULA 1   >   F1   >   Nico Rosberg vê vantagem “assustadora” de Piastri sobre Norris na luta pelo título de F1 2025

Por a 13 Agosto 2025 14:00

A batalha interna da McLaren pelo título mundial de Fórmula 1 2025 está ao rubro, mas para o campeão de 2016, Nico Rosberg, Oscar Piastri detém uma vantagem “assustadora” sobre Lando Norris — e ela não está apenas nos números.

O australiano lidera o campeonato por nove pontos, com seis vitórias contra cinco do colega de equipa. Apesar da recuperação recente de Norris, com três triunfos nas últimas quatro corridas, Rosberg considera que o fator decisivo será a resistência mental do britânico.

“O título vai ser decidido na cabeça do Lando”

No programa Sky Sports F1 Show, Rosberg foi direto:

“Não podemos dizer que o Lando é ligeiramente mais rápido, já não há base para isso. O Oscar tem sido sempre extremamente rápido. Vejo-os ao mesmo nível. O campeonato vai ser decidido na cabeça do Lando. É uma questão de quão sólido ele consegue ser.”

Segundo o ex-piloto, Norris está a trabalhar no lado psicológico, incluindo limitar a exposição nas redes sociais, mas a consistência de Piastri coloca pressão extra.

Piastri “sem fraquezas”

Rosberg não poupou elogios ao australiano:

“Ele surpreendeu-me. Sabíamos que era um grande piloto, mas no ano passado o Lando ainda tinha vantagem. Este ano, o Oscar é incrivelmente sólido, forte e rápido. Não há fraquezas, o que é assustador para o Lando, porque ele tem algumas.”

O momento mais crítico dessa fragilidade mental, segundo Rosberg, foi o Grande Prémio do Canadá, onde Norris colidiu com a traseira de Piastri. Para o alemão, foi um erro de julgamento sob pressão máxima.

Erros decisivos em momentos-chave

Rosberg recordou ainda as falhas de Norris na qualificação em Montreal:

“No Q3 cometeu dois erros grandes nas voltas mais importantes, acabando apenas em sétimo com um dos carros mais rápidos. Depois, no momento crucial da corrida, fez uma má avaliação e bateu no seu rival direto.”

McLaren em duelo total pelo título

Com nove corridas ainda por disputar, McLaren e os seus dois pilotos protagonizam uma luta raramente vista entre colegas de equipa. Se para Rosberg a diferença estará no controlo emocional, os números mostram que Piastri mantém a liderança desde a vitória na Arábia Saudita em abril — e a consistência pode ser o trunfo que o levará ao título.

4 comentários

  1. Pity

    13 Agosto, 2025 at 14:48

    O Rosberg deve ter uns binóculos muito bons.
    Eu vejo uma vantagem de 9 pontos, quando estão ainda 274 em jogo. Empate técnico… ou quase.
    Ele que não se esqueça que, até hoje, a maior vantagem foi de 22 pontos, e que o Norris sempre tem recuperado, quando a vantagem sobe. Portanto, Piastri pode vencer o campeonato, mas a vantagem não será “assustadora”. E será que só o Norris comete erros? O Piastri não cometeu nenhuns? Acho que cometeu…
    E já enjoa a cassete da “cabeça do Lando”, muito tocada em vários “rádios”.
    E não faltam nove corridas, faltam dez, mais três sprint.

  2. Donadel

    13 Agosto, 2025 at 15:34

    @Pity
    A cassete da “cabeça do Lando” existe por fatos que o Lando não conseguia pelo menos esconder. Falhas constantes em momentos de pressão. Na época passada, quando tinha carro para ganhar corridas, conseguiua estragar tudo e essa época já aconteceu algumas vezes. Más decisões durante corrida, falhas na largada, falha nas qualificações, etc.

    O Lando até pode ser mais rápido do que o Piastri, mas mentalmente o piastri é muito mais frio e consegue melhores resultados quando está sob pressão.

    Se o Lando voltar a ser lider do mundial outra vez, vamos ver se vai conseguir manter a calma em momentos de pressão ou se vai voltar a falhar como outras vezes.

  3. Pity

    13 Agosto, 2025 at 16:32

    Donadel, o Norris não é melhor nem pior do que muitos outros pilotos, presentes e passados, que também erram ou erraram, mas a nenhum outro são ou foram tão apontados os erros, “esquecendo”, deliberadamente, os erros dos adversários. Até quando arranca bem, (Hungria) mas fica tapado e, por isso acaba passado por outros, o que já aconteceu a todos, há quem considere isso um erro. É isso que me irrita.
    Tenho dúvidas se o Piastri é tão mais frio assim, também já o vi cometer alguns erros. A forma como o Norris venceu na Hungria, depois de cair para quinto, desmente os arautos da “cabeça”.
    Desfrutemos do que resta do campeonato. As contas fazem-se no fim. Aposto que ainda veremos erros dos dois pilotos.

  4. malhaxuxas

    13 Agosto, 2025 at 21:34

    Nico falou tudo certo.
    É mesmo assim. Piastri é bem melhor que Lando.
    Mas tem gente aqui que não gosta do Piastri, mas torce pela equipa. Porque é frio, mais lento que o Norris e blá blá, não tá certo ser campeão antes do Norris.
    Mas será que só eu é que vejo Piastri a ser tão ou mais rápido que o Lando? E não! Não são só erros não em qualy. Até o Max na sua volta mais perfeita, aponta essa e aquela curva onde poderia fazer melhor. Portanto, perfeito é aquele que extrai mais do carro naquela volta total. E nisso, digam o que disserem, Oscar é bem nelhor que Lando.
    E até ficam cansados dos comentários à fraqueza psicológica do Norris. Mas é um facto. Reclamar para quê?
    Melhor irem se habituando à ideia que Oscar é o cara. Cai certamente vencer o mundial. E BEM merecido.
    Não foi à tôa campeão das fórmulas de promoção. Ou ainda restam dúvidas?

