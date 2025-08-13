Nico Rosberg vê vantagem “assustadora” de Piastri sobre Norris na luta pelo título de F1 2025

A batalha interna da McLaren pelo título mundial de Fórmula 1 2025 está ao rubro, mas para o campeão de 2016, Nico Rosberg, Oscar Piastri detém uma vantagem “assustadora” sobre Lando Norris — e ela não está apenas nos números.

O australiano lidera o campeonato por nove pontos, com seis vitórias contra cinco do colega de equipa. Apesar da recuperação recente de Norris, com três triunfos nas últimas quatro corridas, Rosberg considera que o fator decisivo será a resistência mental do britânico.

“O título vai ser decidido na cabeça do Lando”

No programa Sky Sports F1 Show, Rosberg foi direto:

“Não podemos dizer que o Lando é ligeiramente mais rápido, já não há base para isso. O Oscar tem sido sempre extremamente rápido. Vejo-os ao mesmo nível. O campeonato vai ser decidido na cabeça do Lando. É uma questão de quão sólido ele consegue ser.”

Segundo o ex-piloto, Norris está a trabalhar no lado psicológico, incluindo limitar a exposição nas redes sociais, mas a consistência de Piastri coloca pressão extra.

Piastri “sem fraquezas”

Rosberg não poupou elogios ao australiano:

“Ele surpreendeu-me. Sabíamos que era um grande piloto, mas no ano passado o Lando ainda tinha vantagem. Este ano, o Oscar é incrivelmente sólido, forte e rápido. Não há fraquezas, o que é assustador para o Lando, porque ele tem algumas.”

O momento mais crítico dessa fragilidade mental, segundo Rosberg, foi o Grande Prémio do Canadá, onde Norris colidiu com a traseira de Piastri. Para o alemão, foi um erro de julgamento sob pressão máxima.

Erros decisivos em momentos-chave

Rosberg recordou ainda as falhas de Norris na qualificação em Montreal:

“No Q3 cometeu dois erros grandes nas voltas mais importantes, acabando apenas em sétimo com um dos carros mais rápidos. Depois, no momento crucial da corrida, fez uma má avaliação e bateu no seu rival direto.”

McLaren em duelo total pelo título

Com nove corridas ainda por disputar, McLaren e os seus dois pilotos protagonizam uma luta raramente vista entre colegas de equipa. Se para Rosberg a diferença estará no controlo emocional, os números mostram que Piastri mantém a liderança desde a vitória na Arábia Saudita em abril — e a consistência pode ser o trunfo que o levará ao título.