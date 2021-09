Nico Rosberg: “Um certo serviço de streaming foi chamado ao gabinete do Toto para filmar as assinaturas” | AutoSport

O antigo piloto e campeão de F1, Nico Rosberg terá afirmado na transmissão da SkySports que corre um rumor no paddock que os membros da Netflix, foram chamados pela Mercedes para gravar a assinatura do contrato de George Russell, em Zandvoort, adianta a publicação britânica Express.

“A propósito sobre George Russell, ouvi um boato. Um certo serviço de streaming foi chamado ao gabinete do Toto para filmar as assinaturas. Este é o rumor que circula no paddock”, terá dito o agora comentador na antena do canal.