Nico Rosberg acha que Sebastian Vettel pode voltar a ser “herói” na F1

Nico Rosberg é de opinião que o seu compatriota Sebastian Vettel pode voltar a ser novamente um ‘herói’ na Fórmula 1. Depois de duas más épocas com a Ferrari, o alemão pode agora encontrar na Aston Martin a motivação que lhe faltou para ultrapassar tudo o que lhe sucedeu na Ferrari nos últimos tempos.

Sempre profissional, como nunca deixou de ser, Sebastian Vettel é bem capaz de não ter perdido as qualidades que muitos julgam já não ter. O Campeão Mundial de Fórmula 1 de 2016, Nico Rosberg é dos que acredita que Vettel pode ‘renascer’: “Ele precisava duma mudança”, disse Rosberg ao jornal Augsburger Allgemeine, quando questionado sobre a troca de equipa de Vettel: “Ele estava numa espiral negativa na Ferrari. Na Aston Martin, ele será novamente o herói e será celebrado. Ele ainda é um dos melhores de todos os tempos”.

É bem capaz de ter razão. Provavelmente o ónus da má prestação de Vettel o ano passado está bem mais do lado da equipa e do carro, do que do piloto. É verdade que Charles Leclerc fez melhor, mas todos sabemos que a este nível na F1, pequenos detalhes fazem muita diferença e essa é uma prova dos nove que vamos tirar em 2021.

Se a Aston Martin estiver, pelo menos, tão forte quanto esteve a Racing Point em 2020, é bem possível ver Vettel ainda mais acima onde esteve, por vezes, Sergio Pérez. Sem dúvida que se Sebastian Vettel tiver um carro com o qual se possa ‘fundir’ novamente, não é muito difícil aceitar que Rosberg pode ter toda a razão…