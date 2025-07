Nico Hulkenberg conquista pódio histórico no GP da Grã-Bretanha F1: “é surreal…”

Após 239 corridas, Nico Hulkenberg alcançou finalmente o pódio como piloto de Fórmula 1, num dramático Grande Prémio da Grã-Bretanha marcado pela chuva. O piloto alemão descreveu este feito como “bastante surreal”.

NORTHAMPTON, ENGLAND – JULY 06: Nico Hulkenberg of Germany driving the (27) Kick Sauber C45 Ferrari on track during the F1 Grand Prix of Great Britain at Silverstone Circuit on July 06, 2025 in Northampton, England. (Photo by James Sutton – Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

No Grande Prémio da Grã-Bretanha, Nico Hulkenberg conquistou um surpreendente terceiro lugar, pondo fim a uma ‘falha’ em nada merecida na carreira do alemão na Fórmula 1. Após 239 corridas, o piloto subiu finalmente ao pódio, libertando-se do recorde de piloto com mais participações sem um pódio.

Apesar de alguns erros no passado, Hulkenberg demonstrou sempre grandes qualidades ao longo da sua carreira, e teve muitas performances impressionantes sobressaindo muitas das vezes nas corridas devido à forma como gere os pneus. Este resultado é também um marco importante para a sua equipa, que não alcançava um pódio desde 2012. A sua consistência e velocidade valeram-lhe um lugar na equipa da Audi para o seu regresso à F1 no próximo ano. Embora o futuro possa trazer mais oportunidades, este pódio corrige uma injustiça e solidifica o seu estatuto como o bom piloto que é há muito.

Hulkenberg chegou à grelha da F1 em 2010, e o seu melhor resultado até à corrida de domingo – que assinalou a sua 239.ª participação – tinha obtido um quarto lugar em três ocasiões.

FotoS Pirelli by Mark Thompson/Getty Images)

Uma ascensão notável em Silverstone

No entanto, o piloto de 37 anos mudou essa estatística com uma ascensão notável do 19.º lugar, em condições complicadas e variáveis em Silverstone, terminando atrás dos McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri, após uma defesa aguerrida contra Lewis Hamilton da Ferrari.

“Já demorava, não é verdade?” Hulkenberg exclamou radiante após a corrida. “Sempre soube que tínhamos isso em nós, e que eu tinha isso em mim algures.”

“Quero dizer, que corrida, vindo praticamente de último, e a repetir tudo desde o fim de semana passado, foi bastante surreal, para ser honesto. Não tenho a certeza de como tudo aconteceu, mas obviamente condições malucas, condições mistas – foi uma luta de sobrevivência durante grande parte da corrida.”

“Penso que estivemos mesmo no ponto – as decisões certas, os pneus certos no momento certo. Não cometemos erros e é simplesmente incrível.”

Superando dúvidas e pressão

Depois de várias oportunidades de pódio perdidas no passado, Hulkenberg continuou: “Hoje, acho que estive em negação até à última paragem nas boxes, mas quando ouvi que tínhamos uma vantagem considerável sobre o Lewis com aquela volta extra, pensei: ‘Ok, isto é bom! Isto é algum espaço para respirar!'”

“Mas depois ele estava a aproximar-se bastante depressa. A pressão estava lá, foi uma corrida intensa, mas não vacilámos. Sem erros e obviamente muito, muito feliz com isso.”

“Obviamente, estava a pensar que o Lewis ia dar tudo em frente ao seu público e eu estava tipo, ‘Desculpa lá, pessoal – também é o meu dia!’ Tive de arriscar.”

O quarto resultado consecutivo de Hulkenberg no top 10 eleva a Sauber ao sexto lugar no Campeonato de Equipas, com 41 pontos, cinco à frente dos rivais Racing Bulls e Aston Martin.