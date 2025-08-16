Ni Amorim: “Satisfeito com a vontade do Governo em voltar a ter Fórmula 1”
O presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, mostrou-se satisfeito com a intenção do Governo em trazer de volta a Fórmula 1 a Portugal e acredita que existe uma oportunidade real para que isso aconteça em 2027.
A reação surgiu após o anúncio do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que confirmou a realização do MotoGP em Portimão em 2025 e 2026 e a disponibilidade do Executivo para formalizar também o regresso da F1 ao Autódromo Internacional do Algarve (AIA) em 2027.
Amorim lembrou que a FPAK não tem poder de decisão neste processo, mas considera que Portugal é sempre um candidato natural. O dirigente revelou que foi contactado pelo AIA para uma reunião nos próximos dias, recordando que o país já demonstrou a sua capacidade organizativa em 2020 e 2021, ao receber duas corridas em plena pandemia.
Segundo o líder federativo, a janela de oportunidade poderá abrir-se devido à necessidade de manter um número mínimo de provas europeias, conforme previsto nos acordos com as equipas. Ainda assim, reconhece que a concorrência é elevada, com vários países em lista de espera para receber a F1.
“Resta-me ficar satisfeito com a vontade do Governo em voltar a ter Fórmula 1 em Portugal, que já não vem ao nosso país desde 2021”, afirmou Ni Amorim à Lusa. “É um projeto para 2027. A Fórmula 1 tem vários países em lista de espera, mas poderá haver uma janela de oportunidade, porque há uma quota de grandes prémios que têm de ser realizados na Europa. É esse o acordo com as equipas. É aí que está a oportunidade para Portugal entrar.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI