Ni Amorim: “Satisfeito com a vontade do Governo em voltar a ter Fórmula 1”

O presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, mostrou-se satisfeito com a intenção do Governo em trazer de volta a Fórmula 1 a Portugal e acredita que existe uma oportunidade real para que isso aconteça em 2027.

A reação surgiu após o anúncio do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que confirmou a realização do MotoGP em Portimão em 2025 e 2026 e a disponibilidade do Executivo para formalizar também o regresso da F1 ao Autódromo Internacional do Algarve (AIA) em 2027.

Amorim lembrou que a FPAK não tem poder de decisão neste processo, mas considera que Portugal é sempre um candidato natural. O dirigente revelou que foi contactado pelo AIA para uma reunião nos próximos dias, recordando que o país já demonstrou a sua capacidade organizativa em 2020 e 2021, ao receber duas corridas em plena pandemia.

Segundo o líder federativo, a janela de oportunidade poderá abrir-se devido à necessidade de manter um número mínimo de provas europeias, conforme previsto nos acordos com as equipas. Ainda assim, reconhece que a concorrência é elevada, com vários países em lista de espera para receber a F1.