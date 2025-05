‘New look’ para a Ferrari no GP de Miami de Fórmula 1

A Scuderia Ferrari HP tem um ‘New look’ no GP de Miami de Fórmula 1, uma decoração especial que assinala o primeiro ano da sua parceria com a HP. Revelado em Miami pelos pilotos e pelo Diretor de Equipa, Fred Vasseur, a pintura é uma colaboração entre as duas empresas e combina o vermelho da Ferrari com o branco e o azul da HP.

As equipas de engenharia da Ferrari em Maranello e da HP em Barcelona trabalharam em conjunto para alcançar o resultado final, com técnicas inovadoras utilizadas para produzir a película que cobre parte do SF-25.

Para além de mais azul a adornar o SF-25 em Miami, tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton também usarão fatos de competição especiais azuis e brancos durante o fim de semana Sprint.

“Tudo começou há um ano no Grande Prémio de Miami e, desde então, temos visto como as nossas duas empresas estão profundamente alinhadas no que diz respeito à importância das pessoas para impulsionar a inovação, procurar a excelência e ultrapassar os limites”, afirmou Benedetto Vigna, CEO da Ferrari.